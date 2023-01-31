巴基斯坦清真寺爆炸釀數十死 死傷者多為警察

巴基斯坦一座清真寺發生爆炸，導致大量人員傷亡。據報因爆炸而死亡的人數已增至逾60人，另有逾170人受傷，當局料死亡人數會再增加。有巴基斯坦塔利班成員早前承認策劃事件，惟數小時後組織發表聲明轉軚否認。

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巴基斯坦邊疆地區白沙瓦（ Peshawar）一間清真寺發生自殺式爆炸事件，目前最少造成61人死亡，逾170人受傷。涉事清真寺位當地的警察防線區內，當地警察總部和反恐官員駐守在該區。警方指，死者中有27人為警察。

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據悉爆炸發生時，有多達300名人士在清真寺內祈禱。爆炸令清真寺屋頂和一面牆倒塌，亦有目擊者指爆炸發生在正殿，且正值下午祈禱即將開始的時間。傍晚時仍有最少20人被困，數名傷者情況危急，料死亡人數會繼續上升。

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當地官員亦指，引爆炸彈人士一直站立前排位置。爆炸發生時該地區有300至400名警察在場，但襲擊者突破多層安全措施進入清真寺，官員坦承明顯出現安全漏洞。

爆炸發生後，巴基斯坦塔利班（TTP）指揮官聲稱對是次襲擊負責，指是對去年於阿富汗遇難的一名戰士的報復。但數小時後，TTP發言人否認說法，指組織政策不以清真寺等宗教場所作為目標。據悉TTP與政府的停火談判破裂後，近期更增加戰鬥次數，並承認策劃近月約12宗襲擊事件。

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責任編輯：李俊儀