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保誠星級名師薈萃   傳承經驗與知識   創建新時代人才

iMoney智富 00:00 2023/02/04

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（左起）張麗麗、陳偉珊及陳靜嫺積極與同事分享經驗，助更多人邁向成功。

保誠保險有限公司（保誠）一直本著以客為本的服務理念，在教學及人才發展道路上匠心獨運，務求與市場大局及公司未來整體業務發展接軌。近年更力推FutuReady新時代領袖培訓計劃，透過嶄新模式聚焦栽培銷售精英，藉此啟迪其卓越領導才能及營銷管理思維，繼而於所屬團隊、公司乃至業界薪火相傳。

三位保誠精英領袖入行經歷迥異，然而巾幗不讓鬚眉，各自憑藉專業精神達致財務自主，迎來豐盛人生。同時透過擔任公司「優秀人才培訓師」，將成功方程式與正向心態承傳，無私回饋業界。

業精於勤   行成於思  陳靜嫺藉培訓傳遞愛與使命

曾於電訊企業位居要職，管理深港逾200人電話營銷團隊的陳靜嫺（Bertha）有感事業步入瓶頸，2005年遂轉投理財策劃行業，期間先後16次榮膺百萬圓桌會員（MDRT）及1次超級會員（COT），亦數度獲頒香港人壽保險經理協會（GAMA）管理發展獎（CDA）。她坦言要為客戶創造長遠價值，「業精於勤、行成於思」是關鍵。「我們要緊貼市場動向，勇於接納創新理念；在追求卓越的道路上，惟有不斷勤奮且有創造性地學習，才能越重山跨峻嶺。」

要成為獨當一面的事業型女性，保誠區域經理陳靜嫺認為須肩負傳遞愛與責任、關懷與承諾的使命。「十多年前我認識英國一位資深前輩，他循循善誘教導我突破制限，之後續以電郵關心我的進度，其無私精神令我深受啟發。我擔任公司『優秀人才培訓師』，正希望將此理念傳承下去。」

陳靜嫺坦言理財策劃行業的自主性質，讓其與家人有更多相處時光，同時積極參與義工服務，以生命影響生命。經歷過沙士及新冠疫情，她深信只要不忘初心、自強不息，吸引更多優秀人才加入團隊，疫後必能把握龐大市場潛力。

無私奉獻   燃亮他人   張麗麗冀助新人振翅高飛

「傳承，乃師徒間的手藝技巧世代傳授；薪火相傳，則象徵燃點不息，將前人經驗知識照亮他人。」保誠資深營業經理張麗麗（Angela）對人才培訓有其執著與堅持。從事理財策劃逾30載，曾15次奪百萬圓桌（MDRT）資格並成為終身會員，張麗麗前年更躋身香港管理專業協會傑出培訓師最後三強。「透過擔任公司優秀人才培訓師，可將經驗及專業知識傳承，令新人飛得更高更遠。」

張麗麗認為書本理論或許大同小異，然而每位學員均有其獨特面向及特質，故每次講課均是難得又興奮的體驗。能見證新人活學活用達成目標，由初生之犢蛻變成業界翹楚，她稱箇中滿足感難以言喻：「無論培訓導師或團隊領袖，均需摒棄傳統階級觀念；反之應視對方為伙伴，站在新人角度換位思考，傳授基本功及正向心態。」

以客戶服務為例，她直言智能科技帶來便捷，卻不能取代人性化銷售。「數碼科技讓日常工作更具效率，讓我們有更多時間與客戶互動，聆聽其工作和生活，為他們不同人生階段提供適切的保險理財、財富管理產品和服務。」

言傳身教   締造典範   陳偉珊盼傳承匠人精神

「一所懸命」本為日語，泛指堅持專注、追求極致的專業態度。從保誠分行經理陳偉珊（Irene）身上，彷彿也處處體現此種「匠人」精神。加入保誠逾30載的她曾13次榮登百萬圓桌（MDRT）會員，另外亦橫掃香港人壽保險經理協會（GAMA）管理發展獎（CDA）金獎等無數榮譽。

能深得客戶青睞，甚至主動轉介生意，全因陳偉珊秉持誠信專業、以客為先的態度。「客戶不因冠冕堂皇的銷售話術而光顧我們，反而更重視理財顧問的品格及修為。要贏得客戶長期信任，必須易地而處，以同理心代入對方處境，才能設計出真正符合客戶需要的方案。」售而優則教，身兼保誠優秀人才培訓師的她經常開班授徒，更強調心態傳承至關重要。「現今資訊科技發達，學員不乏吸納知識渠道，反之職業操守及價值觀則需言傳身教，以身作則樹立榜樣，為行業締造專業典範。」

展望將來，陳偉珊認為隨著退休策劃需求上升，為行業帶來極大機遇，而線上投保也將成為疫後新常態。她寄語同業緊守崗位，與時並進自我增值：「決定一個人的成就，並非天份及運氣，而是堅持與付出！」

（特約）

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