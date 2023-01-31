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【全球經濟】【全球經濟】IMF調高今年全球經濟增長預測至2.9%　籲小心高息環境及俄烏戰爭兩大風險

宏觀解讀 11:09 2023/01/31

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【全球經濟】IMF調高今年全球經濟增長預測至2.9%　籲小心高息環境及俄烏戰爭兩大風險

國際貨幣基金組織（IMF）調高對今年全球經濟增長預測，最新預期增長2.9%，較去年10月時估計高0.2個百分點，惟仍較2022年增長3.4%為底。IMF同時警告，高息環境及俄烏戰爭會繼續影響經濟活動。

IMF研究部董事Pierre-Olivier Gourinchas指，全球經濟增長會持續低於歷史平均水平，但基於美國等部分國家的經濟表現較預期為低，令全球經濟前景趨向正面，惟仍要小心俄烏戰爭及通脹問題。

世銀大削2023年全球GDP預測至1.7%　警告存衰退風險【下一頁】

他又稱，去年第三季經濟增長意外地強韌，勞工市場強勁，家庭消費開支及商業投資向好，歐洲應對能源危機較預期理想，而且通脹壓力正在紓緩，再加上中國重新向全球開關，預期會推動全球經濟增長，而弱美元亦降低新興市場的債務。

IMF將美國今年經濟增長預測上調0.4個百分點至1.4%，歐元區今年經濟增長預測上調0.2個百分點至0.7%，但對歐美兩地明年增長預測則下調0.2個百分點。英國今年經濟預測則由原先增長0.3%，下調到收縮0.6%，因能源價格及貸款成本上升。

IMF把中國今年經濟增長預測調升至5.2%

中國方面，IMF把中國今年經濟增長預測調升0.8個百分點至5.2%，明年經濟增長預測則維持在4.5%。

不過，IMF董事總經理Kristalina Georgieva早前警告，全球經濟未如預期中惡劣，不等於是好事，當局仍然對前景持審慎態度。

由於貨幣政策收緊力度加大，IMF調低2024年全球經濟增長預測0.1個百分點，至3.1%。

相關文章：【全球經濟】羅兵咸永道：亞太區近7成CEO料全球經濟於未來12個月將陷入衰退

相關文章：【全球經濟】IMF籲中國堅持經濟重新開放　料世界經濟衰退可以避免

編輯：陳韻妍

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