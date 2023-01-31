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【券商點睇】去年第四季業績見底 維達拐點將至

股樓投資 11:40 2023/01/31

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光大證券報告指，維達國際（03331）去年收入及純利分別上升4%和下跌56.9%，其中第四季的收入和純利，分別按年下跌2.2%和95.3%，主要因產品提價難抵成本上漲壓力，去年公司的毛利率為28.2%，按年跌7.1個百分點，估計因第四季仍在消化高價木漿庫存，因此毛利率呈現走低態勢。

【同場加映】青姐話：港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

據卓創數據，國內闊葉漿現貨價格於去年10月見頂，截至今年1月已經累計下跌每噸469元人民幣。去年12月歐洲港口木漿庫存為133.1萬噸，較11月繼續環比略微上升。該行考慮到歐美國家經濟轉向疲弱，如1月美國Markit製造業和服務業PMI初值，均處於榮枯綫以下。隨着今年第一季海外新建漿廠產能釋放，漿價有望進入加速下跌通道。

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

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基於維達顯著的品牌優勢，且漿價下跌通道開啟，有望緩解成本端壓力，該行上調2023至2024年純利預測15%、30%，預計2025年純利為16.09億元，當前市值對應2023至2025年市盈率分別為16.7倍、17.3倍和16.7倍。從木漿價格走勢看，去年第四季應為公司業績的谷底，隨着公司自身木漿成本的走低，業績拐點有望於今年第一季啟動。目前的估值水平偏低，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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市盈率 維達國際（03331） 買入 港股

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