耶倫：低通脹或成經濟長期挑戰

美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，新冠疫情期間急速飆升的物價正降溫，低通脹或會成為美國等地經濟的長期挑戰。

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耶倫認為目前的高通脹環境，未有引發工資物價螺旋式上升，相信美國不會重返70至80年代物價與薪金齊升的時代。

她估計隨著疫情緩和、供應鏈逐漸正常及油價回落等因素影響下，物價將會降溫，持續疲軟的通脹或成為長期挑戰。

美國消費物價指數（CPI）的按年增長率，於去年6月一度升至9.1%，但因應美聯儲加息、供應鏈壓力緩解及油價回落等因素，截至上月已放緩至 6.5%。

前財長薩默斯（Larry Summers）與國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）警告，全球經濟正進入地緣政治緊張和債務危機時期，或使高通脹和加息情況加劇。

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耶倫與另一名IMF前首席經濟學家Olivier Blanchard則觀點一致，預計現時的高通脹不會持續。Olivier認為各國央行將面臨近乎零利率的不安環境，提議央行將通脹目標由2%上調1個百分點至3%。

不過耶倫沒有提及，她估計通脹需要多長時間才能重返目標水平，也沒有評論美聯儲應該如何應對。

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責任編輯：鄭錦玲