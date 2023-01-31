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【券商點睇】政策支持國企醫療機構發展 華潤醫療風險回報吸引

股樓投資 11:22 2023/01/31

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招商證券指出，由13部委聯合起草的《支持國有企業辦醫療機構高質量發展工作方案》，利好華潤醫療（01515）。該方案提出了醫療健康為主業的國有企業可統籌調配內部非營利醫療機構間資產，市場解讀此乃相關部門釋放的善意信號，緩解前期對國企醫院集團向旗下醫院收取管理費模式的擔憂。

【同場加映】青姐話：港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

同時，相關國企醫院在申請補助和進行職稱評定等過程中，應享有政府辦醫院同等待遇，並且應被統一納入到區域/省級醫療衛生規劃中。該行認為，公司有望從長期獲益，如進一步提高對臨床專家的保留與吸引力，以及與政府辦醫院協同發展，降低不必要的資源浪費與競爭。

【延伸閱讀】大行點睇：光大睇今年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份，請按【見下頁

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該行將2022至2023年盈利預測分別下調8%、4%，並將目標價由12.1元下調至11.3元，主要由於疫情擾動，但被銷售行政管理費用率的改善所部分抵銷。公司當前股價的風險回報仍然吸引，對應2022至2023年預測市盈率分別為15倍和12倍，2023年預測股息率約為3厘。

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責任編輯：林衛

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港股 目標價 華潤醫療（01515）

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