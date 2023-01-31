【數據點睇】最新官方製造業PMI反彈至50.1 事隔3個月後重回擴張區

國家統計局於周二（31日）公布了1月份中國官方製造業採購經理指數（PMI）大幅反彈至50.1，較上月升3.1個百分點，這是事隔3個月之後，官方製造業PMI重新返回擴張區間，反映國內製造業自去年12月重啟以來，經濟呈現快速復甦，景氣水平明顯回升。

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隨着疫情防控優化措施廣泛落地，加上穩經濟一攬子政策和接續措施效果持續顯現，市場需求在短期內得到快速釋放。1月新訂單指數較上月大幅上升7個百分點，升至50.9%。在需求回升及人員流動趨於寬鬆的帶動下，企業生產活動穩定恢復，生產指數結束了連續3個月環比下降的勢頭；企業用工需求回升，從業人員指數較上月上升了2.9個百分點。

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重點行業中，高技術製造業、裝備製造業、消費品行業和高耗能行業PMI分別為52.5、50.7、50.9和48.6，高於上月5.1、4.7、4.0和1.2個百分點。企業信心亦明顯增強，生產經營活動預期指數為55.6，高於上月3.7個百分點，回升至較高景氣區間。

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責任編輯：林衛