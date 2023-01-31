【Twitter變革】Elon Musk擬於Twitter建支付系統　或包含加密貨幣功能

▲ 外媒消息指，Twitter已經在美國申請進入「支付業務」的監管許可，並正在開發相關軟件功能。

馬斯克（Elon Musk）自收購Twitter後，一直積極進行變革，更野心勃勃盼能踏入支付範疇。據《金融時報》今（31日）引述兩名知情人士指，Twitter已經在美國申請進入「支付業務」的監管許可，並正在開發相關軟件功能，為求達到Elon Musk讓公司收入多樣化的願景目標。

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金融時報報道提到，Twitter正努力在其社交媒體平台上引入支付功能，去年11月已在美國財政部註冊為支付處理商。 現已開始申請啟動所需的一些州許可證。知情人士透露，Twitter即將提交所需文件，希望在一年內獲得美國許可，並補充，Twitter接下來將尋求在國際上獲得監管批准。

消息人士指出，Elon Musk希望Twitter可提供點對點交易、儲蓄賬戶和借記卡等金融科技服務，努力將Twitter變成一個萬能應用程式。他也會為支付系統，添加加密貨幣功能。

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責任編輯：曾曉汶

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