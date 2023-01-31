【烏克蘭戰爭】拜登否認援F-16戰機 俄軍續攻烏東

美國為首西方國家早前開放援助烏克蘭坦克，後者希望可以藉此獲得更多武器裝備。有指烏方希望取得戰機援助，惟美國總統拜登（Joe Biden）一口否認。烏軍指俄軍在東部持續發動猛烈攻勢，但近日強度有所降低。

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拜登周一（30日）在白宮被問及會否各烏克蘭供應F-16戰機，他隨即簡單一詞「不」回應，否認美軍將會援助戰機。美方官員透露，暫時未有關於援助F-16的嚴肅及高層商討。美國國防部內部人員聲稱，美軍不反對向烏供應戰機。

上周美國與德國先後同意援助主戰坦克後，烏克蘭便積極推動盟友提供戰機。總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）周一指出，波蘭或在北約（NATO）協助下有意援助F-16戰機。惟德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）已屢次拒絕有關請求。

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烏東頓涅茨克（Donetsk）俄國佔領區首長Denis Pushilin指出，俄軍已控制當地一個戰略要點，繼續向烏軍發起攻勢。Pushilin稱烏軍持續向頓涅茨克增援，目前戰情仍然相持，雙方未有明確優勢。

烏克蘭軍事分析員日丹諾夫（Oleh Zhdanov）認為，烏軍依然控制頓涅茨克要點馬林卡（Maryinka）及胡歷達爾（Vuhledar），俄軍周一對兩地攻勢亦有緩和。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍即使損失慘重仍對烏東發起猛烈進攻，指俄軍近日的攻擊是報復烏克蘭成功把對方從首都基輔迫退，以及早前烏軍收復東北部及南部地區。

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責任編輯：吳漢培