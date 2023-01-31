【E3 2023】全球最大遊戲展「E3 2023」六月回歸　傳三大遊戲廠商不參展

▲ 外媒消息指出，三大遊戲商微軟（Microsoft）、索尼（Sony）和任天堂（Nintendo）將不會參加E3 2023，也不會在洛杉磯會議中心展廳中設置展位。

過去三年有不少大型實體展因新冠疫情而取消，隨著疫情放緩，各大展覽也逐步回歸，當中包括全球最大遊戲展「E3 2023」，也將於6月第二周，回到常規的舉辦地洛杉磯會議中心。惟近日外媒就有消息指出，三大遊戲商微軟（Microsoft）、索尼（Sony）和任天堂（Nintendo）將不會參加E3 2023，也不會在洛杉磯會議中心展廳中設置展位。

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據外媒IGN報道，由於E3規模愈來愈小，遊戲發行商都寧願透過自家渠道，發布他們的重大消息。如微軟上周就表示，將於6月中即E3 2023期間，將舉辦另一場發表活動，預期揭曉年底推出新作消息。

而Sony在2019年首次沒有參加E3，此後就一直沒有參加。至於任天堂，近年一直透過其發布會，來公佈重大消息，所以沒有必要參加E3。

E3 2023將於北美時間2023年6月13日至16日，在洛杉磯會議中心正式舉行。預計E3 2023 除了將會有眾多新作遊戲開放玩家現場試玩體驗外，也會舉辦多場發表作。

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責任編輯：曾曉汶

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