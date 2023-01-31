  • 18°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯互通】陳茂波：爭取上半年落實將外國公司納入港股通　雙櫃台模式冀同期推出

股市 10:33 2023/01/31

分享：

分享：

【互聯互通】陳茂波：爭取上半年落實將外國公司納入港股通　雙櫃台模式冀同期推出

財政司司長陳茂波表示，去年風高浪急，金融市場波濤洶湧、高高低低，上落很大，但香港金融體系和市場一直有序暢順運作，顯示出香港金融體系的無比韌力。他稱，今年兔年肯定比去年好，相信大家都很有信心，未來會努力提升香港的籌融資平台地位，除便利特專科技公司上市外，進一步擴闊互聯互通，令兩地互通的產品更多、更深、量更大，都是政府努力的方向，並期望今年內有更多突破。

陳茂波又指，一些重要的、具有里程碑意義的政策措施，都會爭取在今年上半年落實，包括將一些在港主要上市的國際公司納入港股通，讓內地資金都可以購買這些股票，至於在港股通股票加入人民幣櫃台，港交所 （00388） 正努力籌備「雙櫃台」，爭取上半年推出。

相關文章：【人民幣港股】港交所宣布明年上半年推　雙櫃台模式及雙幣股票莊家機制

相關文章：【AFF】梁鳳儀：證監會今年將落實擴大多項互聯互通

相關文章：【互聯互通】外國公司料2023年3月可納入港股通、新秀麗升逾半成　港交所：大大吸引香港上市吸引力

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

港股 香港交易及結算所有限公司 人民幣 陳茂波 財政司 互聯互通
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【馬雲概念】馬雲日前香港再晤謝國民　正大企業國際再放量抽升1倍、兩日累升2.2倍

下一篇文章

【醫藥股】先聲藥業抗新冠藥獲批內地上市　股價曾抽高逾7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本機票】香港快運宣布再取消2月17日至3月2日共60班往來日本航班
【日本機票】香港快運宣布再取消2月17日至3月2日共60班往來日本航班
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【美股收市】憂儲局偏鷹+科企放榜 道指跌260點 納指挫2%
【美股收市】憂儲局偏鷹+科企放榜 道指跌260點 納指挫2%
【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價跌半成　千個買盤110元價位排隊低撈
【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價跌半成　千個買盤110元價位排隊低撈
【恒指夜期+ADR】比亞迪ADR高港5%　夜期收市升48點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】比亞迪ADR高港5%　夜期收市升48點（不斷更新）
【獨家專訪】滙豐新一代大班曾在傳媒工作？ 廖宜建：不要被職涯規劃框死自己
【獨家專訪】滙豐新一代大班曾在傳媒工作？ 廖宜建：不要被職涯規劃框死自己
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款