▲ 【互聯互通】陳茂波：爭取上半年落實將外國公司納入港股通 雙櫃台模式冀同期推出

財政司司長陳茂波表示，去年風高浪急，金融市場波濤洶湧、高高低低，上落很大，但香港金融體系和市場一直有序暢順運作，顯示出香港金融體系的無比韌力。他稱，今年兔年肯定比去年好，相信大家都很有信心，未來會努力提升香港的籌融資平台地位，除便利特專科技公司上市外，進一步擴闊互聯互通，令兩地互通的產品更多、更深、量更大，都是政府努力的方向，並期望今年內有更多突破。

陳茂波又指，一些重要的、具有里程碑意義的政策措施，都會爭取在今年上半年落實，包括將一些在港主要上市的國際公司納入港股通，讓內地資金都可以購買這些股票，至於在港股通股票加入人民幣櫃台，港交所 （00388） 正努力籌備「雙櫃台」，爭取上半年推出。

相關文章：【人民幣港股】港交所宣布明年上半年推 雙櫃台模式及雙幣股票莊家機制

相關文章：【AFF】梁鳳儀：證監會今年將落實擴大多項互聯互通

相關文章：【互聯互通】外國公司料2023年3月可納入港股通、新秀麗升逾半成 港交所：大大吸引香港上市吸引力

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略