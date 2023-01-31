▲ 【盈警】康龍化成大插7% 料去年淨利潤倒退最多21%

康龍化成 （03759） 公布2022年業績預告，預計去年淨利潤按年跌13%至跌21%，至13.1億元至14.5億元（人民幣‧下同），經調整淨利潤增長21%至29%，至17.7億元至18.9億元。

康龍化成曾一度跌13.9%，低見55.65港元，現跌7.8%，報59.6港元。

康龍化成預料營業收入增長36%至39%，至101.2億元至103.5億元，扣除非經常性損益後的淨利潤按年升2%至10%，至13.7億元至14.7億元。

公司表示，去年經營計劃有序開展，期內各業務板塊收入穩步增長，主營業務的總體利潤亦有所增長。公司四季度的國內運營和業務交付因國內疫情的關係有所影響，對四季度的總體收入和利潤有一定程度的負面影響。

目前，公司的各業務板塊尚處於不同的發展階段，成熟板塊在收入和利潤端均持續穩定增長。新的業務板塊和部分海外運營尚處於早期投入階段，因此出現公司總體利潤階段性增速放緩的短期現象。

同時，為了吸引和激勵優秀員工，增強公司競爭力和凝聚力，公司持續實施股權激勵計劃，2022年度股權激勵成本相比上年同期有大幅度增加，一定程度上降低了淨利潤以及扣除非經常性損益後的淨利潤的增幅。此外，聯營公司投資收益相比上年度有所下降，對公司的淨利潤以及扣除非經常性損益後的淨利潤的增幅有一定的不利影響。

再者，受其他非流動金融資產公允價值變動以及其他非經常性損益的綜合影響，期內的非經常性損益金額約為負7,000萬元至負2,000萬元；上年度非經常性損益為3.2億元，因此非經常性損益相比上年同期大幅度下降3.4億元至3.9億元，導致公司淨利潤相比上年同期有所下降。

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編輯：姚卓然