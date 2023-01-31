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【中國經濟】中國1月官方製造業PMI為50.1符合預期　重返榮枯綫之上

股市 09:57 2023/01/31

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【中國經濟】中國1月官方製造業PMI為50.1符合預期　重返榮枯綫之上

國家統計局公佈數據顯示，1月份，製造業採購經理指數（PMI）為50.1，比上月上升3.1個百分點，3個月後重返榮枯綫之上，並符合預期，製造業景氣水平明顯回升。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，1月份，隨著疫情防控轉入新階段，生產生活秩序逐步恢復，製造業PMI升至50.1，重返擴張區間，調查的21個行業中有18個高於上月，製造業景氣水平較快回升。

同時，內地供需兩端同步改善。從分類指數看，生產指數為49.8，比上月上升5.2個百分點。新訂單指數為50.9，比上月上升7.0個百分點，製造業產需景氣水平明顯回暖，但受春節假日因素影響，生產改善力度小於市場需求。

另外，1月份，非製造業商務活動指數為54.4，自上月的41.8水平回升12.8個百分點，可見非製造業景氣水平觸底回升。

趙慶河指表示，1月份採購經理指數重返擴張區間，反映出企業生產經營景氣狀況與202212月份相比發生明顯積極變化。但同時也要看到，1月份反映市場需求不足的製造業和服務業企業仍然較多，市場需求不足仍是當前企業生產經營面臨的首要問題，中國經濟恢復發展基礎需進一步鞏固。

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編輯：姚卓然

經濟數據表現 中國 PMI 經濟 疫情
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