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【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售　涉英特爾、高通等美企

股市 08:41 2023/01/31

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【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售　涉英特爾、高通等美企

美國加大了對中國科技業的圍堵力度，據《彭博》報道，美國拜登政府正在考慮切斷包括英特爾（美：INTC）和高通（美：QCOM）在內所有美國企業對華為技術有限公司的供應。

知情人士透露，拜登政府在討論是否以及如何調整授權政策的過程中，一些官員主張對華為全面禁售。知情人士又指，目前尚不清楚美國政府何時會改變這一政策。他們告誡說，討論還處於初級階段。而其中一些人表示決定可能在5月份華為被列入黑名單四周年之際出台。

白宮國家安全委員會和商務部的發言人暫未回覆置評請求。英特爾、高通和AMD（美：AMD）的代表不予置評。

不過，切斷對華為的銷售不會像過去那樣對美國企業造成破壞性的影響。據彭博供應鏈分析顯示，在高通、英特爾和AMD的營收中，華為貢獻佔有率不足1%，突顯了其重要性的下降。

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編輯：姚卓然

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