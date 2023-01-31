【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售　外交部：是「赤裸裸的科技霸權」（第三版）

▲ 【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售 涉英特爾、高通等美企

美國擬全面圍堵華為，據《彭博》報道，美國拜登政府正在考慮切斷包括英特爾（美：INTC）和高通（美：QCOM）在內所有美國企業對華為技術有限公司的供應。

知情人士透露，拜登政府在討論是否以及如何調整授權政策的過程中，一些官員主張對華為全面禁售。知情人士又指，目前尚不清楚美國政府何時會改變這一政策。他們告誡說，討論還處於初級階段。而其中一些人表示決定可能在5月份華為被列入黑名單四周年之際出台。



不過，有分析稱，切斷對華為的銷售未必如過往般對美國企業造成破壞性影響。據彭博供應鏈分析，高通、英特爾及AMD的營收中，華為貢獻佔有率不足1%，顯示其重要性不斷下降。

另外，據《路透》報道指，有3名知情人士表示，美國政府已停止向美國企業發放向華為出口產品的供貨許可證，包括5G級別以下的物品，如4G、Wifi 6和Wifi 7、人工智能以及高性能計算和雲項目。 對此美國商務部發言人僅表示，將「不斷評估其政策和法規」，而英特爾和高通都拒絕置評。

白宮國家安全委員會及商務部發言人暫未回覆外電的置評請求。英特爾、高通和AMD（美：AMD）的代表不予置評。

外交部：美方做法是 「 赤裸裸的科技霸權 」

中國外交部發言人毛寧周二（31日） 回應指，中方對有關報導表示嚴重關切，正密切關注有關動向。中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量無底線、無理打壓中國企業。

毛寧稱， 美方做法 違背市場經濟原則及國際經貿規則，有損國際社會對美國營商環境的信心，是赤裸裸的科技霸權。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

（第二版加入《路透》報道；第三版加入外交部回應）

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編輯：姚卓然