  • 18°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售　外交部：是「赤裸裸的科技霸權」（第三版）

股市 17:17 2023/01/31

分享：

分享：

【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售　涉英特爾、高通等美企

美國擬全面圍堵華為，據《彭博》報道，美國拜登政府正在考慮切斷包括英特爾（美：INTC）和高通（美：QCOM）在內所有美國企業對華為技術有限公司的供應。

知情人士透露，拜登政府在討論是否以及如何調整授權政策的過程中，一些官員主張對華為全面禁售。知情人士又指，目前尚不清楚美國政府何時會改變這一政策。他們告誡說，討論還處於初級階段。而其中一些人表示決定可能在5月份華為被列入黑名單四周年之際出台。

不過，有分析稱，切斷對華為的銷售未必如過往般對美國企業造成破壞性影響。據彭博供應鏈分析，高通、英特爾及AMD的營收中，華為貢獻佔有率不足1%，顯示其重要性不斷下降。

另外，據《路透》報道指，有3名知情人士表示，美國政府已停止向美國企業發放向華為出口產品的供貨許可證，包括5G級別以下的物品，如4G、Wifi 6和Wifi 7、人工智能以及高性能計算和雲項目。對此美國商務部發言人僅表示，將「不斷評估其政策和法規」，而英特爾和高通都拒絕置評。

白宮國家安全委員會及商務部發言人暫未回覆外電的置評請求。英特爾、高通和AMD（美：AMD）的代表不予置評。

外交部：美方做法是赤裸裸的科技霸權

中國外交部發言人毛寧周二（31日）回應指，中方對有關報導表示嚴重關切，正密切關注有關動向。中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量無底線、無理打壓中國企業。

毛寧稱，美方做法違背市場經濟原則及國際經貿規則，有損國際社會對美國營商環境的信心，是赤裸裸的科技霸權。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

（第二版加入《路透》報道；第三版加入外交部回應）

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

相關文章：

【芯片大戰】WSJ：中國核研究所繞美國禁令購入芯片

【芯片大戰】美日荷三國據報達成協議　限制對中國出口芯片製造設備

【中美關係】大摩前亞洲區主席羅奇：拜登對中國更強硬、中美關係更差　「你不想把所有雞蛋都放在一個中國籃子內」

編輯：姚卓然

晶片 國防 網絡保安 貿易戰 美股 科技戰 科技產品 白宮 AMD 華為
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】正大企業國際再爆升2.5倍　恒指跌227點失22000、10天綫　1月累升2060點（不斷更新）

下一篇文章

【負資產】金管局：上季負資產住宅按揭貸款宗數按季飆21倍至12164宗　季內樓價跌逾7%所致
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】摩根士丹利：香港股市周一大跌提供了逢低買入機會　三因素力撐後市向好
【大行看法】摩根士丹利：香港股市周一大跌提供了逢低買入機會　三因素力撐後市向好
【港股市況】正大企業國際再爆升2.5倍　恒指跌227點失22000、10天綫　1月累升2060點（不斷更新）
【港股市況】正大企業國際再爆升2.5倍　恒指跌227點失22000、10天綫　1月累升2060點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】比亞迪ADR高港5%　夜期收市升48點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】比亞迪ADR高港5%　夜期收市升48點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價跌半成　千個買盤110元價位排隊低撈
【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價跌半成　千個買盤110元價位排隊低撈
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【美股期貨】道指期貨續軟跌27點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續軟跌27點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款