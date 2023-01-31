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【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售　另傳禁止向華為出口5G、高性能計算和雲項目等（第二版）

股市 14:18 2023/01/31

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【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售　涉英特爾、高通等美企

美國加大了對中國科技業的圍堵力度，據《彭博》報道，美國拜登政府正在考慮切斷包括英特爾（美：INTC）和高通（美：QCOM）在內所有美國企業對華為技術有限公司的供應。

知情人士透露，拜登政府在討論是否以及如何調整授權政策的過程中，一些官員主張對華為全面禁售。知情人士又指，目前尚不清楚美國政府何時會改變這一政策。他們告誡說，討論還處於初級階段。而其中一些人表示決定可能在5月份華為被列入黑名單四周年之際出台。

白宮國家安全委員會和商務部的發言人暫未回覆置評請求。英特爾、高通和AMD（美：AMD）的代表不予置評。

不過，切斷對華為的銷售不會像過去那樣對美國企業造成破壞性的影響。據彭博供應鏈分析顯示，在高通、英特爾和AMD的營收中，華為貢獻佔有率不足1%，突顯了其重要性的下降。

另外，據《路透》報道指，有3名知情人士表示，美國政府已停止向美國企業發放向華為出口產品的供貨許可證，包括5G級別以下的物品，如4G、Wifi 6和Wifi 7、人工智能以及高性能計算和雲項目。對此美國商務部發言人僅表示，將「不斷評估其政策和法規」，而英特爾和高通都拒絕置評。

（第二版加入路透報道）

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編輯：姚卓然

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