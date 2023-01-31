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【港股市況】比亞迪盈喜升3% ATM反彈乏力、恒指升逾200點後轉跌（不斷更新）
港股反彈百點。比亞迪 （01211） 發盈喜，股價升3%。ATM反彈，美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，恒生指數高開120點，開報22190點，科指升0.8%，報4614點。
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財經日誌︰
大行報告︰
【大行看法】摩根士丹利：香港股市周一大跌提供了逢低買入機會 三因素力撐後市向好
即市走勢︰
【10：13】正大企業國際 （03839） 升幅擴大至4成，破頂高見1.88元，成交887.8萬元。
【10：08】騰訊 （00700） 倒跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，美團 （03690） 跌0.2%。
【10：01】海螺 （00914） 雖發盈警，惟股價照升1%，高見30元。
【盈警｜水泥股】海螺水泥料去年淨利潤逾139.7億人幣 少賺5成
【09：58】恒指轉跌。
【09：56】商湯 （00020） 股價逆市回吐4%，低見2.63元。
【09：54】阿里巴巴 （09988） 最新轉跌0.3%，大市升約20點。
【09：53】洪九果品 （06689） 股價再挫逾一成，低見23.55元，成交367萬元。
【09：46】大市升勢回順，最新升約100點，報22170點。
【09：42】騰訊 （00700） 升2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升1%。
【09：41】恒指早段升逾200點，報22281點，升211點，科指升1.4%，報4639點。
【09：39】康希諾生物 （06185） 跌幅擴至半成，低見64.4元。
【09：38】康龍化成 （03759） 預期去年純利約13.1億至14.5億元人民幣，按年減少13%至21%，股價早段跌逾6%，低見55.65元。
【09：36】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至逾3%，早段低見64.7元。
【09：33】正大企業國際 （03839） 股價再升2成，破頂高見1.68元。
【09：32】中國1月官方製造業PMI為50.1，符預期，官方非製造業PMI為54.4，高於預期的52。
【中國經濟】中國1月官方製造業PMI為50.1符合預期 重返榮枯綫之上
【09：30】時代集團 （01023） 發盈喜，預期中期純利不少於1億元，按年增長不少於15倍。時代集團股價升22%，高見0.81元。
【09：27】藥明系個別發展，藥明生物 （02269） 跌近2%，發盈喜的藥明康德 （02359） 升逾1%。藥明康德料2022年淨利潤按年增72.9%至88.1億元人民幣。
【09：27】三大內地航空股齊發盈警，惟表現個別發展，國航 （00753） 升0.1%，東航 （00670） 升0.3% 、南航 （01055） 跌1%。
【盈警】三大內地航空股齊發盈警、去年蝕逾1000億 中國國航、東航、南航哪家虧損最深？
【09：21】康希諾生物 （06185） 發盈警，股價逆市低開逾1%。
【09：21】比亞迪 （01211） 發盈喜，股價升3%。ATM反彈，美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，恒生指數高開120點，開報22190點，科指升0.8%，報4614點。
【比亞迪盈喜】比亞迪高開3% 料至少賺160億人幣破紀錄 遠超市場預期
【09：13】期指升27點，報22173點。
【08：33】恒指黑期升約90點，報22124點，道指期貨升22點，報33807點。
【08：00】【國泰CEO訪問】招聘8000人目標縮水？ 林紹波：不能直接比較
【07：47】【配股潮】阜博折讓11%配股淨籌4.6億元 以償還計息借款
【07：45】【國泰CEO訪問】林紹波：冀3年重建國泰 SKYTRAX排名重回世一？
【07：45】【醫藥股｜盈警】君實生物料去年虧損24億人幣 營收跌6成
【07：45】港股ADR收報22043點，跌26點。滙豐 （00005） ADR折合報58.08元，較港收市價高023元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報384.06元，較港收市價低3.14元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報108.93元，較港收市價低0.07元或近0.1%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】市場擔心儲局主席鮑威爾可能發出鷹派信號，美國10年期債息升至3.5699厘，美股反覆下挫，道指跌260點，報33717點；標指跌52點或1.3%，報4017點；納指跌227點或2%，報11393點 。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】比亞迪ADR高港5% 夜期收市升48點（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際
責任編輯︰梁浩碩