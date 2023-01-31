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【港股市況】正大企業國際再升1倍 阿里騰訊齊跌2%、恒指轉跌200點失22000（不斷更新）
港股反彈百點。比亞迪 （01211） 發盈喜，股價升3%。ATM反彈，美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，恒生指數高開120點，開報22190點，科指升0.8%，報4614點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
大行報告︰
【大行看法】摩根士丹利：香港股市周一大跌提供了逢低買入機會 三因素力撐後市向好
即市走勢︰
【11：46】大市中午收市前跌近250點，報21823點，科指跌1.5%，報4512點。
【11：32】內地股市半日向下，上證半日跌0.4%，深證跌0.6%，創業板指跌0.8%。
【11：29】比亞迪 （01211） 逆市升逾3%，暫為表現最好藍籌，至於舜宇光學 （02382） 則跌逾4%，藍籌中跌幅最大。
【11：19】阿里巴巴 （09988） 最新亦跌逾2%，低見106.6元。
【11：15】港股跌200點，報21869點，科指跌1.2%，報4526點。
【11：11】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至9%，低見62.35元。
【11：02】騰訊 （00700） 最新跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.4%。
【10：57】大市跌100點，報21969點，科指跌0.7%，報4549點。
【10：51】恒指一度再穿22000點，低見21988點，最新跌57點，報22012點。科指跌0.5%，報4558點。
【10：45】【馬雲概念】馬雲日前香港再晤謝國民 正大企業國際再放量抽升1倍、兩日累升2.2倍
【10：39】金源米業 （00677） 升12%，破頂高見1.12元。
【10：35】正大企業國際 （03839） 升幅擴大至近1倍，破頂高見2.68元，成交2505萬元。
【10：33】【醫藥股】先聲藥業抗新冠藥獲批內地上市 股價曾抽高逾7%
【10：33】【互聯互通】陳茂波：爭取上半年落實將外國公司納入港股通 雙櫃台模式冀同期推出
【10：32】比亞迪 （01211） 升幅略擴大至4%，觸250元關口。
【10：30】【盈警】康希諾：新冠疫苗需求降 料全年虧損逾8億人幣 股價挫8%創三個月低
【10：25】正大企業國際 （03839） 升逾6成，破頂高見2.25元。
【10：24】【盈警】康龍化成大插7% 料去年淨利潤倒退最多21%
【10：19】【中港通關】李家超：很快會公布取消核酸檢測、增加口岸人數等通關安排 研取消海外訪港旅客防疫限制
【10：17】恒指最新升約15點，報22085點，今早曾低見22013點。
【10：13】正大企業國際 （03839） 升幅擴大至4成，破頂高見1.88元，成交887.8萬元。
【10：08】騰訊 （00700） 倒跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，美團 （03690） 跌0.2%。
【10：01】海螺 （00914） 雖發盈警，惟股價照升1%，高見30元。
【盈警｜水泥股】海螺水泥料去年淨利潤逾139.7億人幣 少賺5成
【09：58】恒指轉跌。
【09：56】商湯 （00020） 股價逆市回吐4%，低見2.63元。
【09：54】阿里巴巴 （09988） 最新轉跌0.3%，大市升約20點。
【09：53】洪九果品 （06689） 股價再挫逾一成，低見23.55元，成交367萬元。
【09：46】大市升勢回順，最新升約100點，報22170點。
【09：42】騰訊 （00700） 升2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升1%。
【09：41】恒指早段升逾200點，報22281點，升211點，科指升1.4%，報4639點。
【09：39】康希諾生物 （06185） 跌幅擴至半成，低見64.4元。
【09：38】康龍化成 （03759） 預期去年純利約13.1億至14.5億元人民幣，按年減少13%至21%，股價早段跌逾6%，低見55.65元。
【09：36】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至逾3%，早段低見64.7元。
【09：33】正大企業國際 （03839） 股價再升2成，破頂高見1.68元。
【09：32】中國1月官方製造業PMI為50.1，符預期，官方非製造業PMI為54.4，高於預期的52。
【中國經濟】中國1月官方製造業PMI為50.1符合預期 重返榮枯綫之上
【09：30】時代集團 （01023） 發盈喜，預期中期純利不少於1億元，按年增長不少於15倍。時代集團股價升22%，高見0.81元。
【09：27】藥明系個別發展，藥明生物 （02269） 跌近2%，發盈喜的藥明康德 （02359） 升逾1%。藥明康德料2022年淨利潤按年增72.9%至88.1億元人民幣。
【09：27】三大內地航空股齊發盈警，惟表現個別發展，國航 （00753） 升0.1%，東航 （00670） 升0.3% 、南航 （01055） 跌1%。
【盈警】三大內地航空股齊發盈警、去年蝕逾1000億 中國國航、東航、南航哪家虧損最深？
【09：21】康希諾生物 （06185） 發盈警，股價逆市低開逾1%。
【09：21】比亞迪 （01211） 發盈喜，股價升3%。ATM反彈，美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，恒生指數高開120點，開報22190點，科指升0.8%，報4614點。
【比亞迪盈喜】比亞迪高開3% 料至少賺160億人幣破紀錄 遠超市場預期
【09：13】期指升27點，報22173點。
【08：33】恒指黑期升約90點，報22124點，道指期貨升22點，報33807點。
【08：00】【國泰CEO訪問】招聘8000人目標縮水？ 林紹波：不能直接比較
【07：47】【配股潮】阜博折讓11%配股淨籌4.6億元 以償還計息借款
【07：45】【國泰CEO訪問】林紹波：冀3年重建國泰 SKYTRAX排名重回世一？
【07：45】【醫藥股｜盈警】君實生物料去年虧損24億人幣 營收跌6成
【07：45】港股ADR收報22043點，跌26點。滙豐 （00005） ADR折合報58.08元，較港收市價高023元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報384.06元，較港收市價低3.14元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報108.93元，較港收市價低0.07元或近0.1%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】市場擔心儲局主席鮑威爾可能發出鷹派信號，美國10年期債息升至3.5699厘，美股反覆下挫，道指跌260點，報33717點；標指跌52點或1.3%，報4017點；納指跌227點或2%，報11393點 。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】比亞迪ADR高港5% 夜期收市升48點（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際
責任編輯︰梁浩碩