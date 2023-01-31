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【大行看法】摩根士丹利：香港股市周一大跌提供了逢低買入機會　三因素力撐後市向好

股市 08:26 2023/01/31

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【大行看法】摩根士丹利：香港股市周一大跌提供了逢低買入機會　三因素力撐後市向好

摩根士丹利首席中國市場策略師王瀅認為，周一香港股市的大跌提供了機會，並建議投資者逢低吸納，因中國經濟正在復甦、美中關係趨穩，且與美國市場的關聯度仍然處在低位。

王瀅認為，港股周一回調的關鍵因素包括假日數據喜憂參半、美國可能禁止對中國科技板塊投資的不確定性，以及聯儲會2月1日利率決策前
的獲利回吐。可是，該行繼續看到中國決策層在中央及北京、上海、浙江和廣東發出將增長處優先位置的跡象，實在令人鼓舞。該行將繼續維持中國股票的超配評級，並趁當前機會建議逢低買入。

在中美關係方面，王瀅提到美國國務卿布林肯不久後的中國之行以及前駐美大使秦剛升任外交部長，認為這些都是兩國關係企穩的跡象。她還指出，存在中國國家主席習近平利用今年較後時間在舊金山舉行APEC峰會之機會到訪美國的可能。

中美股票關聯度已降至近歷史低點

此外，她表示中美股票的關聯度已降至近歷史低點，中國相對獨立的後疫情復甦軌跡、獨立的財政和貨幣政策工具，以及商業和運營環境的總體改善，都應有助於確保這種分化持續更長時間。

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編輯：姚卓然

 

經濟衰退 大行報告 地緣政治 貿易戰 經濟 港股 疫情 外交 習近平 中國市場
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