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探討美國債務上限問題

宏觀解讀 08:21 2023/01/31

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不斷擴大的美國債務問題再次浮現，目前 31.4萬億美元的上限已不足證明以滿足該國的支出需求。雖然這一債務上限有時會在沒有大張旗鼓的情況下被提高或暫停，但在分裂的國會下，有機會會變得更加棘手。在這種情況下，眾議院共和黨正利用這僵局，用審慎財政的名義從民主黨那裡爭取大幅削減的開支。

其實每隔一段時間，美國就會出現債務上限爭議，這或不利美國的信用及美元的國際地位。不過，長遠而言投資者不應再因政客的武力威脅而過度不安。反而要留意，如果政府無法借到更多資金，將會有一些企業和家庭在等待政府應收賬款時已無法支付賬單。地方政府的預算可能會變得更加緊張，而支出大幅下降可能會導致經濟加速走向衰退和高失業率產生，從而擾亂金融市場。

不過參考自1917年頒布債務上限以來，隨後的「危機」已不斷重覆，具體來說，自1960年開始發生了共78次相同事件，包括限制被暫停或提高，或當再次違反新的限制時，美國政府的負債問題會變得越來越嚴重。在這不斷減少的債務可持續性問題上，加上已考慮國防和社會保障等強制性支出項目後的前提下，美國稅收收入僅足夠支付其債務利息。 因此，償還本金將繼續成為未來反復出現的問題。2011年，美國瀕臨違約，其信用評級被信用評級機構標準普爾下調，理由是「政治邊緣政策」導致違約風險。 具有諷刺意味的是，隨著投資者湧向「安全」作為巴甫洛夫式的反應，美國國債在此出現反彈，或許沒有意識到這個避風港正出現越來越多的裂縫。

這就是持有世界儲備貨幣的過高特權—如果貸款者不足為其不斷增長的債務融資，美國定將能彌補差額。目前，他們的國庫總賬戶 （TGA） 中仍持有約USD330b，這讓他們有些欣慰；因在國會談判新的限制時，他們可以動用此資金。人們可以將TGA視為賬戶中存在的多餘資金，當他們的信用卡和其他借貸限額已經耗盡時，可以使用這些資金，而美國仍會儲備一些資金以備不時之需。鑑於有關發展，投資者可能希望將較低風險、投資級別信貸發行人的報導納入其持有的「無風險」政府債務，作為整體固定收益投資組合的一部分。畢竟，投資級別公司因其強大的資產負債表和利息償還能力而獲得良好評級。

此外，國會討論轉向更加審慎的財務政策可能對美國對抗通賬產生積極影響，減輕聯儲局及其貨幣政策作為舒緩經濟過熱壓力的唯一工具。 如果利率繼續走低，這將為未來的優質債券提供進一步的推動力。

責任編輯︰梁浩碩

 

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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