本周公佈的標普全球歐元區PMI經濟資料普遍改善，訂單恢復、生產提振、信心上升反映歐元區整體經濟活動得到邊際改善。隨著烏俄衝突影響的釋緩，中國防疫政策優化以及美國加息節奏慢行，預料歐元區經濟活動將進一步邊際改善。同時，經濟活動的改善和服務通脹粘性高企將進一步支持歐洲央行持續加息。在歐央行官員普遍支持加息的條件下，預計2-3月歐洲央行至少加息50個基點。

首先，歐元區製造業活動改善。標普全球歐元區製造業採購經理人指數從2022年12月的47.8升至2023年1月的48.8，高於市場預期48.5。最新資料顯示，歐元區製造業生產活動出現自2022年8月以來最溫和的收縮。新訂單量儘管仍顯著下滑，但已實現自去年5月以來的最低跌幅，新訂單和生產活動收縮減緩主要因為美國緊縮政策放緩以及中國防疫政策調整。同時，歐元區內供應鏈修復進一步加速，供應商交貨時間持續改善，降低了整體物流交運成本。另一方面，中上游製造的投入成本回落至疫情前水準，創下2020年10月以來最低水準。整體製造業資料好轉推動歐元區商業信心提振。

其次，美國核心PCE物價指數連續兩個季度放緩，首次申請失業金人數降至歷史最低水準。2023年1月標普全球歐元區服務業採購經理人指數從上月的49.8升至50.7，高於市場預期50.2。資料顯示，受科技、醫療保健和製藥行業推動，服務活動自7月以來首次出現擴張。同時，工業服務業也出現反彈，開始邁入擴張區間。金融服務（尤其是房地產）和資源類行業的低迷狀況有所緩解。在消費類服務專案中，旅遊、休閒和家居用品等行業在經歷數月下滑後首次出現企穩跡象。服務業整體改善帶來就業增長開始加速，但由於服務業專案價格粘性較強，儘管服務類專案最終通脹仍保持小幅增長。

最後，歐元區經濟邊際改善，支持歐洲央行堅定加息。正如1月24日前後，數位歐央行官員講話中透露，歐洲央行將在未來兩個月持續加息。歐洲經濟邊際改善以及持續高位的服務類通脹水準支援歐央行進一步抗擊通脹，預計未來兩個月（2-3月）歐央行至少加息50個基點。進入二季度，歐央行是否將調整加息節奏和幅度將取決於整體通脹、核心通脹、短期通脹預期及通脹粘性的變化。歐洲央行官員目前普遍支持持續加息並實現2%的通脹目標。

責任編輯︰梁浩碩