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【美股焦點】波音計劃新增一條737 Max生產線　以提高產量

股市 08:11 2023/01/31

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【美股焦點】波音計劃新增一條737 Max生產線　以提高產量

波音（Boeing 美︰BA）計劃明年下半年增加一條737 Max生產線，為737 MAX的第四條生產線，以提高其最暢銷飛機的產量。

新生產線將設於華盛頓州西雅圖埃弗里特（Everett）的大型工廠，波音一直在該工廠改造部分787夢想飛機，並生產777及767。直至12月，還一直在那裡生產747大型噴氣式飛機。

波音一直渴望增加 737 Max產量，惟波音CEO卡爾霍恩（Dave Calhoun）表示，由於勞動力及供應鏈緊張，公司對過快提高產量猶豫。

波音目前每月生產約31架噴氣式飛機，此前表示其目標是2025/2026時間框架內每月生產50架。根據上周五一份文件顯示，波音今年計劃僱用約 1萬名工人。

波音目前積壓3600多架單通道飛機訂單，聯合航空、達美航空、西南航空公司均在等待名單中。

【美股焦點】波音第4季虧損縮窄84%至6.6億美元　收入遜預期　2022全年自由現金流轉正數

【波音BA】波音737MAX事隔近4年復飛中國　南航午後創52周高

責任編輯︰梁浩碩

美股 波音（Boeing，美：BA）
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