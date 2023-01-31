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【AAPL】郭明錤：料蘋果iPad在未來9至12個月或無新產品推出、出貨量至少跌一成　折疊iPad有助提振明年出貨量

股市 08:01 2023/01/31

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【AAPL】郭明錤：料蘋果iPad在未來9至12個月或無新產品推出　折疊iPad有助提振明年出貨量

有「最強蘋果分析師」之稱、 天風國際證券分析師郭明錤於社交平台發文指出，預計蘋果（美：AAPL）iPad在未來9至12個月可能不會有新產品 ，而新款iPad mini較有可能在明年首季量產，故對2023年iPad出貨量持保守態度。

同時，他又預計iPad出貨將按年倒退10至15%。不過，正面看待2024年的折疊iPad的影響，預期該產品有利出貨量及改善產品組合。而安潔科技（Anjie Technology）為全新設計之蘋果折疊iPad的新受益者。

根據他的最新調查顯示，折疊iPad將配備碳纖維材質的支撐架，採用碳纖維的可讓支撐架更輕與更耐用。安潔科技為折疊iPad碳纖維支撐架的拋光與貼合供應商，未來可望持續受益於折疊裝置配備支撐架的新趨勢。

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編輯：姚卓然

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