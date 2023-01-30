（附圖片）簡約公屋增四選址 包括啟德牛頭角柴灣小欖 未來五年將建約3萬個單位

行政長官李家超於去年10月的施政報告中，提出政府將興建簡約公屋，最近有更多相關的詳情公布。房屋局局長何永賢周一（30日）舉行簡介會，介紹簡約公屋項目的進展，公布四個最新選址。



除早前已公布的屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路及上水蓮塘尾四幅用地外，最新選址為啟德世運道、牛頭角彩興路、柴灣常安街／常平街和小欖樂安排，一共八幅用地。其中位於啟德世運道的「簡約公屋」用地，該用地預計可提供超過10,000個「簡約公屋」單位。

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「簡約公屋」示範單位設於啟德社區隔離設施內，模擬一個4至5人單位，設有獨立洗手間、淋浴間和開放式煮食空間，配備電熱水爐和抽氣扇等基本設備。「簡約公屋」將提供不同大小單位，室內樓面面積介乎約13至31平方米，包括可供一至二人入住的細單位、3至4人及4至5人居住的大單位。





​​​​ 「簡約公屋」屋邨會預留空間作休憩、居民互助及舉辦活動之用。房屋局亦已聯同運輸署積極落實交通配套安排，並計劃邀請日後的營運機構為居民提供合適的基本服務，例如零售、自助洗衣、溫習室、活動室、休憩和社區服務等，以盡量照顧居民的生活需要。

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何永賢表示，由政府主導興建的「簡約公屋」，目標是在未來5年（即2023至24年度至2027至28年度）興建約30,000個單位，以盡快填補短期公營房屋供應不足的缺口，改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素。



「簡約公屋」主要提供予輪候傳統公屋三年或以上的申請者，以家庭申請者優先。預計首階段約2,100個「簡約公屋」單位最快可在2024至25年度落成，其餘單位分別會在2025至26年度和2026至27年度分階段落成。約一半「簡約公屋」單位位於市區。



若以過渡性房屋相若的設計比較，按付款當日價格計算，矮層「簡約公屋」樓宇（約三層高）的平均單位造價約為53萬元，與過渡性房屋項目每個單位的55萬元資助額相若。此外，矮層「簡約公屋」樓宇單位的平均建築樓面面積會較過渡性房屋的大約20%。至於高層「簡約公屋」建築（約17至19層）由於需要額外地基、結構加固和增加機電設施，因此高層「簡約公屋」樓宇的平均單位造價約為65萬元。



何永賢強調，「簡約公屋」具有相當重要的社會功能及價值，通過善用社會資源幫助弱勢，聚焦民生和社會痛點上，真正做到「解決民生憂難」。政府會持續就「簡約公屋」與各持份者緊密溝通。

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責任編輯：陳詠妍