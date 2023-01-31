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【國泰CEO訪問】招聘8000人目標縮水？　林紹波：不能直接比較

股市 08:00 2023/01/31

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國泰航空 （00293） 去年6月在港府未開始大舉解除防疫措施時宣布重新招聘人手，計劃18至24個月聘請8000人。國泰航空行政總裁林紹波在最新訪問中更新招聘計劃，指出去年已聘請2000名新員工，今年目標再聘用3000人。

被問及最新招聘目標不及去年預期，林紹波則稱，兩組數字不能直接比較，因去年至今環境變化很大，包括近月員工流失率回落至正常水平，強調運力恢復目標沒有改變，集團於2024年亦會繼續招聘人手，靈活、審慎及負責任的態度推進復常及處理人手招聘事宜。

國泰去年提出加薪3.3%，但近月機組員工屢公開表達不滿待遇和人手安排遠不及疫情前。在工會提出工業行動之際，國泰資方沒讓步再提高薪酬，林紹波稱，不論是在集團重組計劃留下來或是新加入的員工都是「有心的同事」，在集團重建過程營運網絡未必完善，但承諾會每個月都會改善相關問題，會在確保員工待遇在職場上具競爭力和集團財政務競爭力之間，取得平衡。

林紹波：冀3年重建國泰 SKYTRAX排名重回世一？可見【下一頁】

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【國泰293】國泰航空林紹波：機場三跑全面運作將帶來「歷來最激烈競爭」

【國泰新CEO】國泰航空林紹波：今年每趟航班的里數可兌換機位數量較2019年倍增

記者：麥德銘

港股 國泰航空 國泰航空（00293）
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