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【國泰CEO訪問】林紹波：冀3年重建國泰　SKYTRAX排名重回世一？

股市 07:00 2023/01/31

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國泰航空 （00293） 行政總裁林紹波月初履新後首次受訪，他期望可利用今後3年時間「重建國泰」，令集團在財務、服務能較疫情前更好，包括會參考航空服務調查機構SKYTRAX 排名，林紹波稱︰「我們當然希望可以做到全世界第一」。

國泰航空曾是首家4奪SKYTRAX排名第一的航空公司，但最近一次已是2014年，近年排名普遍在十大最佳航空公司的中游位置，去年排行榜中更大跌至16名。

疫情中很多航空排名不能作準，因為疫情期間，我們載好少客，尤其是香港限制較嚴，去年上半年我們運力只餘1、2%，很多客都沒有機會投我們票。希望今年重新載多些客，爭取多些票數。今年開始，該排名會作為其一個參考。

雖然訂下目標提升航空公司服務，但國泰航空在近期處理顧客查詢日本「限航令」的手法，惹來不少批評。林紹波稱，會用心聆聽客人鼓勵和批評，網上意見都會認真處理，並舉例稱︰「好多會員說難以用里數換飛（機票），我一上任後就宣布，將今年每班航機『里數換機位』的數目雙倍加大。這都是基於顧客意見，我們從善如流改變的例子。」

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記者：麥德銘

國泰航空 國泰航空（00293）
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