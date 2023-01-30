【Shell裁員】Shell新行政總裁上任後改革　三大賺錢業務將合併

▲ Shell合併業務後，將出現裁員情況。

全球科技業最近掀起裁員潮，現在這股「潮流」正蔓延至燃氣業界。蜆殼（Shell）27日發表其2022年全年業績報告，並表示其新行政總裁Wael Sawan上任後，旗下最賺錢的業務，石油及天然氣生產，以及液化天然氣（LNG）部門將會合併，預計Shell將在精簡架構下裁減不同崗位上的人手。

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Shell指出，這次合併將使公司的執行委員會成員從九名減少至七名；而根據Shell內部重組方案，其可再生能源業務將與煉油及營銷業務結合，以「進一步簡化組織及提高績效」。其發言人亦表示，上述變化將導致公司作出「相對有限」的裁員。

對上一次Shell進行業務改革是在2020年新冠肺炎疫情大流行爆發後，當時Shell行政總裁Ben Van Beurden裁減了公司10%以上的員工，作為公司轉型新能源業務的推動力之一。對於是次合併業務，Wael Sawan則在聲明中表示，「更少的交接面意味更好的合作、紀律及速度，使公司可專注加強總體業績，為投資者創造更可觀的回報」。

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責任編輯：莫悠悠

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