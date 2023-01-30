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荃灣中心優質兩房戶　放盤不足24小時　368萬元沽出

股樓投資 20:00 2023/01/30

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社會逐步復常，農曆年假後樓市交投持續回暖。中原地產黃德純說，荃灣中心17座中層A室，實用面積374平方呎，兩房間隔，享開揚山景，叫價370萬元，日前以368萬元易手，實用呎價約9,840元。 

黃德純說，上址屬山景優質戶，叫價比同類低近一成，放盤不足24小時便沽出，而買家為區內租客，見單位屬平價優質盤，覺得機不可失，所以即睇即買。

資料顯示，原業主於2017年1月以420萬元買入單位，持貨6年，現帳面蝕52萬元，物業期內貶值12%。

延伸閱讀【有相睇】富麗花園極低層企理兩房 不用500萬易手【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

荃灣中心 中原地產 二手市場 私人屋苑

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