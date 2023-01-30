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【車企重組】雷諾減持日產　持股降至15%料將套現逾300億

股市 19:09 2023/01/30

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【車企重組】雷諾減持日產　持股降至15%料將套現逾300億

日產汽車（Nissan）公布，公司及法國同業雷諾（Renault）就聯盟重組達成協議，雷諾在日產的持股從43%降至15%，雷諾會將其持有約28.4%的日產股權，轉移至一個法國信託基金，令有關投票意向保持中立，但派息及賣股套現等收益仍歸雷諾所有。按目前市值計，該批股份總值約41億美元，折合約321.3億港元。

日產稱，雷諾減持股份後，持股比例將與日產持有的雷諾股份比例相同，即15%，同時股份設有禁售期，但可自由行使有關投票權。

另外，作爲協議的一部分，雙方將繼續在拉丁美洲、印度及歐洲主要項目的技術合作，一同在市場、車輛及技術領域部署。此外，日產將投資於雷諾成立的電動車公司Ampere，目標成為該公司的戰略投資者。

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