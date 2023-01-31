  • 17°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 10:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美網紅資助白內障手術 助千人重見光明

環球社會熱點 09:05 2023/01/31

分享：

分享：

患有白內障人士視力會因病情惡化導致失明，惟手術費用高昂非大眾能輕易負擔。美國一名網紅早前發起一項資助計劃，幫助最少1,000名白內障患者做手術，讓他們有機會重見光明。

美床褥公司斥資請「芝士夢想家」 研究對睡眠質素影響 【下一頁】

網名「MrBeast」的唐納森（Jimmy Donaldson）在上周六（29日）發布的影片中，表明他將發起資助計劃，幫助全球最少1,000名白內障患者做手術，使他們有機會重新恢復視力。

影片中已有不少人接受資助，並成功回復視力。唐納森的資助不止手術費用，亦為兩名自小因白內障無法睇清事物的青少年送上禮物。其中一人獲得5萬美元（約38.9萬港元），另一人則獲贈一部全新Tesla。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美公用事業被批寧用巨利派息 拒為欠款停電戶找數 【下一頁】

與唐納森合作做首輪手術的眼科醫生Jeff Levenson表示，一半因白內障失去視去視力的患者其實只需要一個10分鐘的手術，便可以重見光明。

Levenson與唐納森在佛羅里達州找到40名患有白內障的流浪人士，並安排他們接受無法負擔的手術。最終Levenson僅用一日時間，不夠12小時內便讓他們全數恢復視力。他更為唐納森聯絡慈善組織，協助全球共1,000人在3周內接受白內障手術。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
2023/01/30
「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
【烏克蘭戰爭】俄少女IG批評俄軍侵烏 被軟禁需戴電子腳鐐
2023/01/30
【烏克蘭戰爭】俄少女IG批評俄軍侵烏 被軟禁需戴電子腳鐐
英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務
2023/01/29
英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務
美國警方公開非裔男子被毆打影片 拜登稱感到憤怒
2023/01/28
美國警方公開非裔男子被毆打影片 拜登稱感到憤怒
45歲億萬富豪年花1560萬 盼逆轉生理年齡至18歲
2023/01/28
45歲億萬富豪年花1560萬 盼逆轉生理年齡至18歲

你可能感興趣

「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
16:00 2023/01/30
「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
【烏克蘭戰爭】俄少女IG批評俄軍侵烏 被軟禁需戴電子腳鐐
08:05 2023/01/30
【烏克蘭戰爭】俄少女IG批評俄軍侵烏 被軟禁需戴電子腳鐐
英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務
19:25 2023/01/29
英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務
網絡熱話 手術 網紅 美國 白內障

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月31日 時間10:00）

下一篇文章

美床褥公司斥資請「芝士夢想家」 研究對睡眠質素影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美軍將領私下告知華禮仕 英軍不再被視為頂級
美軍將領私下告知華禮仕 英軍不再被視為頂級
從加國偷渡赴美人數激增逾7倍 南部邊境臨近崩潰
從加國偷渡赴美人數激增逾7倍 南部邊境臨近崩潰
黑莉轟特朗普同拜登太老 「美國唔需要80歲總統」
黑莉轟特朗普同拜登太老 「美國唔需要80歲總統」
新型冠狀肺炎全球疫情（01月31日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月31日 時間10:00）
前高層拒亞裔女上司求愛被控歧視 告Google無理解僱
前高層拒亞裔女上司求愛被控歧視 告Google無理解僱
南韓解除室內口罩令 民眾自發繼續戴（第二版）
南韓解除室內口罩令 民眾自發繼續戴（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款