美網紅資助白內障手術 助千人重見光明

患有白內障人士視力會因病情惡化導致失明，惟手術費用高昂非大眾能輕易負擔。美國一名網紅早前發起一項資助計劃，幫助最少1,000名白內障患者做手術，讓他們有機會重見光明。

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網名「MrBeast」的唐納森（Jimmy Donaldson）在上周六（29日）發布的影片中，表明他將發起資助計劃，幫助全球最少1,000名白內障患者做手術，使他們有機會重新恢復視力。

影片中已有不少人接受資助，並成功回復視力。唐納森的資助不止手術費用，亦為兩名自小因白內障無法睇清事物的青少年送上禮物。其中一人獲得5萬美元（約38.9萬港元），另一人則獲贈一部全新Tesla。

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與唐納森合作做首輪手術的眼科醫生Jeff Levenson表示，一半因白內障失去視去視力的患者其實只需要一個10分鐘的手術，便可以重見光明。

Levenson與唐納森在佛羅里達州找到40名患有白內障的流浪人士，並安排他們接受無法負擔的手術。最終Levenson僅用一日時間，不夠12小時內便讓他們全數恢復視力。他更為唐納森聯絡慈善組織，協助全球共1,000人在3周內接受白內障手術。

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責任編輯：吳漢培