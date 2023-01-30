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【外滙基金】金管局：今年初步計算投資收益不錯、或以百億元計　加息累經濟下滑的後遺症成為新不明朗性

股市 18:46 2023/01/30

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【外滙基金】金管局：今年初步計算投資收益不錯、或以百億元計　加息累經濟下滑的後遺症成為新不明朗性

外滙基金2022年錄得投資虧損2024億港元，虧損金額歷年最大，投資回報率負4.4%，歷來第二差。金管局總裁余偉文表示，今年投資環境尚有很多不明朗因素，關注若環球通脹今年仍未回落到央行目標區間，央行可能繼續加息，或長期維持高息，若市場沒有充分準備，資產價格或因此出現較大波動，再加上今年因加息導致經濟下滑，這對企業盈利和金融市場的影響程度有多大，並未完全看得清，令其成為新兼大的不明朗性。

金管局副總裁李達志表示，去年投資環境波動，第2至3季投資損失逾千億元，但第四季則賺逾700億元，此等大幅上落都對投資者造成相當大的困難，今年1月環球市場氣氛稍好，初步計算投資收益不錯，可能是以百億元計。

外滙基金去年投資虧損2024億、歷來最大虧損　第四季錄投資收益764億【下一頁】

李達志又指，今年股債匯若再如去年齊跌，會是更罕有的情況，去年情況是否見底「無人夠膽講」，再現機率視乎環球地緣政治、央行走向、有否貿易爭端出現等。他亦稱，內地經濟佔環球經濟比例愈來愈重，而內地金融市場愈來愈開放，故作為大型機構投資者，內地資產必須是一個組成部分，同時內地過去一段時間央行動向與歐美不同，在分散投資有一定作用。

去年外滙基金債券投資虧損533億元，余偉文表示，去年債券投資環境較難，美國10年期國債孳息去年初為1厘，但年底已逾4.2厘，債價大跌，即使有利息收入補給亦不夠，但外滙基金維持較高防禦性，例如將持有債券年期的縮短，以降低因債息上升對債價的影響，同時增加手頭現金及近乎現金的資產。

外滙基金今年在投資債券方面會保持謹慎

余偉文相信，今年外滙基金整體利息收入會改善，因即使是2年期債券，債息已逾4厘，但債價尚有不明朗性，若通脹下行速度慢，並跟市場預期有落差，導致債息再上，債價將會受到影響，故外滙基金今年在投資債券方面會保持謹慎，在債價上會作較小心的部署。

長期增長組合方面，余偉文稱，去年難免虧損，譬如私募部分，外滙基金投於私募基金時，私募基金所投資的公司即使在經營和降成本措施方面頗有效，但計算估值時，仍會因為環球股市去年跌近2成，導致這些公司在估值上有虧損，但據當局所知，相關投資公司的營運表現實際不錯。與此同時，外匯基金長期增長組合亦有投資於房地產及基建，這些資產在去年表現較穩定，雖有輕微虧損，但虧損幅度較股市和私募市場低得多。

金管局已預備好香港投資管理公司的資金

至於香港投資管理公司現況，李達志表示，政府會適時公布進展，資金方面金管局已完全準備好，隨時可以投資使用，但亦不需要「突然間一筆過撥晒出去」，而是當有項目便可以取出資金投資，情況如政府擺放於金管局的財政儲備般，當有使費便拿錢出去。

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記者：胡學能

外滙基金 李達志 余偉文 外滙 基金 債券 私募基金 香港金融管理局 地緣政治 加息
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