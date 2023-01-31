美床褥公司斥資請「芝士夢想家」 研究對睡眠質素影響

有無想過每日可以食芝士，同時亦有錢收？以下或是對於一眾芝士愛好者的福音。一間美國研究公司正在招募參與者，希望了解睡前吃芝士會否導致噩夢。研究公司指，為期3個月的實驗結束後，會向每位參加者提供1,000美元（約7,800港元）的補貼。

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相關研究由隸屬於床褥零售商Amerisleep的研究公司Sleep Junkie負責，若報名人士被選中，就會收到公司的睡眠專家提供的一份每周應進食的芝士清單，當中包括各種芝士，如藍芝士（blue cheese）及硬芝士（hard cheese）等。

研究將從3月開始，為期3個月，芝士選擇範圍還包括素食芝士及無乳糖芝士。參加者每日在吃完各種芝士後入睡，醒來時需接受對夢境及整體睡眠質數方面的評估。參加者除可以免費享用芝士外，亦將在研究結束後獲得1,000美元補貼。

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公司規定，申請者必須年滿21歲、平時獨自睡覺、作息穩定，並會佩戴智能手錶或健身追蹤器等設備。相關職位名稱亦非常有趣，該公司稱參加者為「芝士夢想家」（dairy dreamers）。

此前有多項研究表明，乳製品實際上可以協助入睡。更有研究顯示，長者睡前飲牛奶和吃芝士，再配合運動可以更快入睡。

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責任編輯：李俊儀