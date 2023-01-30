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【比亞迪盈喜】比亞迪料至少賺160億人幣破紀錄　遠超市場預期

股市 21:42 2023/01/30

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【比亞迪盈喜】比亞迪料去年純利至少160億人幣　受惠新能源車銷量強勁、緩解原材料壓力

比亞迪股份 （01211） （深：002594）深交所發盈喜，預計2022年純利160億至170億元（人民幣，下同），按年升425.4%至458.3%；每股收益5.5至5.84元；市場原預期比亞迪去年賺132億元，增長334%，反映實際業績遠比市場估計要好，而且破公司創立以來紀錄。

比亞迪指，新能源汽車行業持續爆發式增長，公司新能源汽車銷量按年增長強勁，全球新能源汽車銷量第一，推動盈利大幅改善，並有效緩解上游原材料價格 上漲帶來的成本壓力。

手機部件及組裝業務方面，比亞迪稱，消費電子行業需求持續低迷，導致產能利用率偏低，該業務板塊盈利承壓，但受益於海外大客戶份額提升及業務結構優化，業務長期穩定、健康發展。

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

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編輯：李哲毅

A股 港股 比亞迪（深：002594） 比亞迪股份（01211）
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