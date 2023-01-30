【有相睇】富麗花園極低層企理兩房　不用500萬易手

樓市交投氣氛好轉，買家加快入市。美聯物業黃少明表示，將軍澳富麗花園極低層E室，實用面積420平方呎，兩房間隔，內櫳企理，去年11月放盤，原叫價539萬元，議價後減至490萬元「筍價」易手，累減49萬元，減幅約9%，實用呎價約11,667元。

從相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。黃少明透露，雖然單位位處極低層，但新買家見價錢吸引，而較對上成交價為580萬元，相比之下，上址平約15%，故火速拍板承接。

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資料顯示，原業主於2005年8月以133.5萬元購入上址，持貨近18年，現帳面勁賺356.5萬元，物業期內升值逾2.6倍。談到近期市況，黃少明說，本月富麗花園暫錄約2宗買賣，平均呎價約12,554元，包括上述剛易手之極低層兩房戶。

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