【大數據營銷】羽田機場KOKUYO文具直營店明開幕　融入創新科技建大數據庫助營銷

年輕人不會陌生的Campus筆記本，是由日本國譽（KOKUYO）推出並在日本國內外售賣。KOKUYO近日發佈消息稱，將在預定於明日（31日）開業、與羽田機場直接相連的大型綜合設施「羽田機場花園」內開設文具直營店「KOKUYODOORS」。日本的文具種類多、質量好，堪受訪日遊客歡迎。KOKUYO此舉旨在通過宣傳該企的文具，來提高國際知名度。

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KOKUYO文具直營店「KOKUYODOORS」，除了有日本國內外受歡迎的招牌商品「Campus筆記本」外，還將售賣用來當作伴手禮的文具禮盒，還有以旅行為主題的該店限定設計的手帳等。

從開業日開始，KOKUYO還將啟動在該店內設置「物聯網（IoT）文具自動販賣機」的實地實驗，通過攝像頭傳感器來分析購物者的年齡和性別，並將這些大數據應用到營銷中，更將會利用電子互動顯示屏（Digital Signage）進行產品促銷。

KOKUYO有7成以上的文具業務銷售額來自日本國內，惟由於少子化，日本市場預計將會縮小，因此該企正力圖擴大海外業務。相關負責人表示，「打算（把羽田機場直營店）打造成向訪日遊客宣傳產品品質和功能性等魅力的平台」。

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責任編輯：楊嘉軒