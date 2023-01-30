內地業主回港後劈價150萬賣樓　上車客480萬購葵芳閣兩房

中原地產羅家俊表示，農曆新年長假過後，樓市迅速回復暢旺，葵涌區本月錄得約20宗二手買賣成交，其中葵芳閣3座中層H室成交，實用面積415平方呎，兩房間隔，於2020年以630萬元放盤，疫情關係，業主身在內地未能回港，直至去年底兩地防疫措施大幅放寬，即回港處理賣樓事宜，並調整叫價至市價550萬元，新近經議價後，終以480萬元沽出，折合實用呎價11566元。

羅家俊指，買家為上車客，帶同母親一齊睇樓，快速鎖定葵芳閣為入市目標，先後洽購兩個單位，但都被其他買家搶先一步購入，眼見入市競爭大，故決心加快入市決定，見上址業主肯減價，立即拍板承接。原業主則於1994年以181萬買入單位，持貨29年轉售，帳面獲利299萬元，單位期內升值1.65倍。

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