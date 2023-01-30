  • 16°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 20:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地業主回港後劈價150萬賣樓　上車客480萬購葵芳閣兩房

股樓投資 19:21 2023/01/30

分享：

分享：

中原地產羅家俊表示，農曆新年長假過後，樓市迅速回復暢旺，葵涌區本月錄得約20宗二手買賣成交，其中葵芳閣3座中層H室成交，實用面積415平方呎，兩房間隔，於2020年以630萬元放盤，疫情關係，業主身在內地未能回港，直至去年底兩地防疫措施大幅放寬，即回港處理賣樓事宜，並調整叫價至市價550萬元，新近經議價後，終以480萬元沽出，折合實用呎價11566元。

羅家俊指，買家為上車客，帶同母親一齊睇樓，快速鎖定葵芳閣為入市目標，先後洽購兩個單位，但都被其他買家搶先一步購入，眼見入市競爭大，故決心加快入市決定，見上址業主肯減價，立即拍板承接。原業主則於1994年以181萬買入單位，持貨29年轉售，帳面獲利299萬元，單位期內升值1.65倍。

【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售 原業主仍賺逾3倍離場【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映 【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 葵芳閣 葵涌 中原地產

上一篇文章

【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟　3000萬購天巒洋房中長綫投資

下一篇文章

【夢想本應翱翔@iM網欄】創業不是向錢看　在學時創辦AI將廣東話轉書面字幕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】7-Eleven 推甜蜜限定 Sanrio characters「Love² 雙層杯」迎接情人節
【消費優惠】7-Eleven 推甜蜜限定 Sanrio characters「Love² 雙層杯」迎接情人節
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
愈派愈豪? 渣打客戶派發大面額利是比例上升 近6成派港幣200元或以上利是
愈派愈豪? 渣打客戶派發大面額利是比例上升 近6成派港幣200元或以上利是
宏利靈活理財及退休方案 助客戶實現財富增值 財富傳承
宏利靈活理財及退休方案 助客戶實現財富增值 財富傳承
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【復常階段】提提你！1.30起撤銷隔離令安排　附確診者健康建議
【復常階段】提提你！1.30起撤銷隔離令安排　附確診者健康建議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款