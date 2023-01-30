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【旅遊復常】賺盡定永續？　東南亞國家倡「永續旅遊」保經濟與生態平衡

商業 18:16 2023/01/30

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疫情放緩，全球旅遊開始復甦，東南亞國家也致力推動旅遊業以提振經濟，同時確保業界能秉持「永續旅遊」（Sustainable Tourism）的理念，冀在提振經濟及生態保育間保持平衡。

【旅遊復常】迎接全球旅遊復甦　波音聘1萬名員工　增噴射客機產量

印陷財困　冀藉旅遊業提高收入

據《日經新聞》報導，印尼巽他群島（Sunda Islands）是世界最大蜥蜴科莫多巨蜥（Komodo Dragon）的唯一自然棲息地，雅加達政府去年8月試圖提高科莫多島（Komodo）的登島費，從15萬印尼盾（約78港元）一口氣抽升至375萬印尼盾（約1,961港元），在當地業界和地方官員強烈反彈下煞停，即使今年1月當局再度考慮加價，惟最終仍打退堂鼓。

印尼此舉旨在以價制量，以及在保護生態之際增加收入，惟當地旅遊業界擔憂國際遊客將因此流失。國際自然保護聯盟（IUCN）表示，全球暖化和海平面升高，未來45年內適合科莫多巨蜥的棲息地將銳減至少30％。同時，印尼正深陷財務困境，希望盡可能透過旅遊業提高收入。

旅遊復常　綠色團體倡推永續旅遊

科莫多島的登島收費爭議並非冰山一角。隨著全球各國紛紛對外解封，國際旅遊需求反彈，推動永續旅遊的重要性再度引發關注。

雅加達Segara Research Institute執行董事Piter Abdullah表示：「政府應知道，要維護生態並促進旅遊業的可持續性，加價並非唯一門路。」應對旅客過多問題的方法百百種，包括提高入場費、限制遊客數量，或暫時關閉國家公園和海洋保護區等脆弱生態區域，以便生態復育，各國政府必需在賺錢與永續性之間作取捨。

【日本開關】年輕人歡迎放寬邊境　期待經濟復甦

責任編輯：楊嘉軒

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