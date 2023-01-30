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【FTX爆煲】金管局成FTX債權人？　余偉文：外滙基金無直接投資、但無阻外聘經理投資虛擬資產

股市 18:04 2023/01/30

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【FTX爆煲】余偉文：金管局無禁制外滙基金投資虛擬資產　基金無直接投資FTX、但外聘經理或有間接投資

加密貨幣交易所FTX早前破產，外媒報道，FTX債權人名單上包括金管局。被問外匯基金有否投資FTX，金管局總裁余偉文指，外滙基金沒直接投資於FTX，而債券人名單有以千名計，包括不同地區的監管機構，但據有關方面補充指，名單盡量擴大，有不少名其實與FTX無債權關係，或者無任何投資關係，這亦解釋為何金管局名列該名單。

余偉文又指，外滙基金的投資限制上，並沒有禁制基金投資虛擬資產或相關的公司，雖然外滙基金無直接投資在該類資產，但外滙基金有投資於外聘經理，或者不同基金，又或者私募市場上的一般合夥人，他們有較大彈性投資在不同地方，認為有機會有一小部分投資於虛擬資產有關的公司或資產，但這是他們的投資決定。

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記者：胡學能

虛擬貨幣 余偉文 債券 香港金融管理局 外滙基金 基金
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