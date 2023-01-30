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【美股業績】飛利浦再「瘦身」、計劃2025年前裁員6000人　今年先削一半　股價盤前升逾6%

股市 18:29 2023/01/30

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飛利浦再「瘦身」、計劃2025年前裁員6000人　今年先削一半

飛利浦（Philips，美：PHG）繼去年10月宣布裁員4000人後，計劃在2025年前再在全球削減6000名人手，其中3000名會在今年內執行。飛利浦行政總裁Roy Jakobs表示，為了迅速提高供應鏈的可靠度，以及簡化工作以以提高集團的靈敏度和生產力，認為進一步削減人手的決定困難但也是必須。

Roy Jakobs相信，一連串的行動將有望帶動集團可比銷售增長及經調整EBITA利潤率在2025年前重回中單位數及低雙位數增長，並在2025之後將利潤率提升至中至高雙位數。

飛利浦周一在美股盤前升6.7%，報18.12美元。

飛利浦於去年第四季銷售額為54.2億歐元，按年升10%，勝預期，但業績由盈轉虧，攤薄後每股虧損為0.12歐元，對上一個財年同期為每股盈利0.18歐元。

由於零部件供應改善，上季可比較銷售增長3%，但供應鏈的挑戰持續。受累疫情相關產品的需求減弱，以及公司採取措施改善訂單利潤率，期內，可比較訂單量下跌8%。

總結2022年全年，銷售額為178.4億歐元，按年升4%，可比較銷售下跌3%，可比較訂單量亦跌3%，淨虧損為16.1億歐元，攤薄後每股虧損為1.82歐元。

展望未來，飛利浦預期2023年可比較銷售增長為低單位數，經調整EBITA利潤率為高單位數。

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編輯：袁諾曦

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