【機迷熱話】Steam上架史上最貴遊戲　售價1.2萬港元

▲ 名為《The Hidden and Unknown》的遊戲，日前正式於遊戲平台Steam上架，其定價竟更創下Steam平台上的新高，高達1.2萬港元。

遊戲要「抵買抵玩」，除了要價錢較平，玩樂體驗必須要有趣又有長劇情，才會深受玩家愛戴。但近日有遊戲廠商卻嘗試「捉心理」，反而推出一款售價1.2萬港元、遊戲體驗時間全長只有約1小時的遊戲，來測試玩家的好奇心。

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這款名為《The Hidden and Unknown》的遊戲，日前正式於遊戲平台Steam上架，其定價竟更創下Steam平台上的新高，高達1.2萬港元。根據遊戲商的介紹，這款遊戲是一款敘事風格的劇情遊戲，大致上是說世界充滿了未知，旨在開拓受眾在心理學和哲學領域的認知。

綜合外媒報道指，這款遊戲可在2小時內通關。而據Steam的退款規定，遊玩時間未滿 2 小時，Valve可應使用者要求進行退款。外媒PCGamesN日前採訪開發者ProX時， 他也笑指，不相信有人會買這遊戲。

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責任編輯：曾曉汶

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