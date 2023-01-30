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美公用事業被批寧用巨利派息 拒為欠款停電戶找數

環球社會熱點 18:16 2023/01/30

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受俄烏戰爭導致的能源短缺影響，美國部分地區去年曾一度停電。但有分析顯示，當地大型公用事業公司獲得創紀錄利潤。分析亦同時發現，部分公用事業企業近年花費數十億於股票回購及派及股息等方面上，卻不肯用小部分利潤免除停電家庭的欠款。

英國通脹輕微回落 連續第2個月下跌 【下一頁】

監察機構Energy and Policy Institute和分析機構BailoutWatch合作分析，根據可獲得停電數據的美國30個州份數據，發現公用事業公司在去年10個月內停電150萬次，料全國共停電420萬次。而且情況更正在惡化，去年頭10個月的停電次數，較2021年激增近3分1，而停天然氣次數亦大增76%。

若按地區計算，伊利諾伊州（Illinois）期間停電次數最多，共錄得逾50萬次。其次則是賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、佐治亞州（Georgia）、密歇根州（Michigan） 及俄亥俄州（Ohio）。

德國反擴建煤礦示威爆衝突 瑞典環保少女被押走 【下一頁】

報告亦查看12間大型企業的財務文件，結果發現，部分大型公用事業公司在股票回購、向股東支付股息及支付高層薪金方面，花費高達數十億美元。平均每間公司在股息的花費達40億美元（約312億港元）。相關企業亦共向約70位高層人士支付12億美元（約93.6億港元）的報酬，即每位高層人士每年獲利590萬美元（約4,602萬港元）。

惟報告同時發現，有關企業490萬戶停電家庭的欠款只佔僅佔其股息開支的1%。

研究人員兼能源正義社運人士Selah Goodson Bell表示，停電對低收入和有色人種用戶影響尤其嚴重，而悲慘情況正是因企業謀取暴利造成。報告指，停電允許企業透過不穩定性懲罰客戶，但同時亦令其獲得創紀錄的利潤，並向投資者支付巨額。她指最明確的解決方法，就是禁止關閉能源供應，因為使用能源是人權的其中一項。

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責任編輯：李俊儀

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