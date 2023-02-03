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星星地產陳文輝：雨後3月銷售應市　預計全年樓價反彈10%

股樓投資 16:40 2023/02/03

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星星地產（01560）旗下元朗雨後，目前尚待批預售樓花同意書，並已展開軟銷。星星地產主席及首席執行官陳文輝預計，最快2月內獲批，然後率先向傳媒開放項目位於觀塘的展銷廳，有機會於3月正式開售。陳文輝透露，項目正準備3個示範單位，設有一房至三房。對於樓市前景感樂觀，中港通關可釋放部分購買力，加上利淡因素已逐漸消逝，料全年樓價反彈約10%。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威又指，雨後標準單位佔約90%，特色戶佔約10%，其中包括連天台及連平台戶。項目其中一個特點為露台相比一般樓盤要大，料可擺放椅桌等家具。項目會所將設有農場，望能讓住戶可品嘗新鮮而多樣的蔬果。

【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售 原業主仍賺逾3倍離場【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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