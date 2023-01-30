近半英年輕人自認成世賺唔夠 無法負擔新家庭開支

英國通脹高企，民眾生活成本壓力大增。當地有最新調查發現，接近一半受訪年輕人認為，自己一生的收入將不足夠，難以負擔組織新家庭的開支。多數受訪者指出，未來最擔憂生活成本危機及衰退即將到來。

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英國王子基金會（The Prince's Trust）周一（30日）公布最新調查，當中顯示16歲至25歲受訪者的幸福及信心水平創下14年前開始紀錄以來新低，並點名生活成本危機及經濟衰退將至為主要原因。

當中，年輕人對金錢及心理健康滿意度最低。57%受訪年輕人對未來最大憂慮為生活成本危機，37%則擔心衰退。接近一半人稱因經濟不確定性使他們對未來感到絕望，來自低收入家庭受訪者感未來絕望的比率更升至55%。

45%年輕受訪者擔憂，畢生將不會賺取足夠金錢支付一個家庭所需的開支；來自低收入家庭﹑擁有相同想法的人士更增至55%。

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基金會總裁湯森（Jonathan Townsend）表示，近年為史上其中一個最為動盪不安的年代，今次數據反映在後新冠疫情時代下，年輕人的幸福感將不會完全恢復。

湯森亦指出，數據顯示受新冠疫情衝擊的年輕世代備受經濟不穩定影響，嚴重打擊他們的幸福感，以及對未來取得成就的信心，尤其對出身貧苦的年輕人衝擊更大。

超過6成受訪者表示，最大目標是可以確保財政安全。多於4成人則選擇擁有健康的心理，只有3成6人選擇組織家庭為最大目標。7成受訪者決心達成人生目標，但逾60%認為需要實際幫助才能成功。

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責任編輯：吳漢培