【行車安全】 福特多款SUV電子倒後鏡頭故障　全球召回逾46萬架

▲ 福特多款型號汽車因倒後鏡頭故障，需要被召回。

福特汽車（Ford）近年會為旗下汽車安裝電子後視鏡，透過攝影鏡頭來拍攝車尾周遭的動態。惟近日福特汽車卻被爆出現行車安全問題，多款汽車的360度後置鏡頭損壞，導致無法在車中顯屏顯示影像。因此，目前福特汽車已召回全球逾46萬架汽車。

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福特汽車日前表示，是次是次故障的包括2020年至2023年款式的福特探險家（Ford Explorer）、福特汽車旗下的豪華汽車品牌林肯汽車（Lincoln）的林肯飛行家（Lincoln Aviators）以及2020年至2022年型號的林肯冒險家（Lincoln Corsair）車款，其中有38萬架主要在美國行駛。

截至2022年11月30日，福特汽車已收到2,115宗與後置鏡頭出現的藍屏問題，以及17件因此問題而引起的輕微事故報告。福特汽車在是次回收聲明中稱，是次涉及車主將可通過經銷商，免費更新鏡頭的圖像處理軟件。

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責任編輯：莫悠悠

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