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恒地一部今年推5新盤　HENLEY PARK及映岸最快下月登場

股樓投資 17:17 2023/01/30

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恒基地產（00012）營業(一)部今日於展銷中心舉行新春團拜活動，並公布部門今年推盤大計。恒基物業代理營業 (一) 部總經理林達民表示，樓市「虎盡兔來」，已達拐點，今年有5個新盤準備推出應市場嗎，涉及大約2,500伙，連同貨尾單位粗略有約4,000伙單位供應，價值約400億元。其中啟德HENLEY PARK及長沙灣映岸最快有望於下月開售，分別提供740及206伙。其後料推出紅磡必嘉坊第3期（約270伙）、長沙灣西洋菜北街項目（約490伙），以及石硤尾巴域街項目（約730伙）。

林達民指出，疫情等負面影響慢慢消退，加息已到尾聲，樓市在農曆新年後會有小陽春，預計上半年樓價會溫和持平地向上，寄望下半年樓價有良好表現。

 

【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售 原業主仍賺逾3倍離場【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

長沙灣 映岸 一手市場 HENLEY PARK 啟德 恒基地產（00012）

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星星地產陳文光輝：雨後3月銷售應市　預計全年樓價反彈10%

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