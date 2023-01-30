▲ 【解構美股】大摩：投資者似乎已忘記「不要與聯儲局對抗」 好消息已反映、美股將迎來新一輪下跌

美股今年來開局不錯，摩根士丹利認為，1月美股表現向好或與季節性因素，以及回補空倉有關，但現實是企業盈利已證實正在惡化，特別是利潤率方面，同時投資者似乎已忘記「不要與聯儲局對抗（Don't fight the fed）的規條，或者本周會再被聯儲局提醒一次。

大摩稱，市場好消息已反映，月底將重回現實，美國企業將面對2008年以來最差的業績季度，這將會形成美股熊市的最後一輪下跌，這令其回想2001年初的情況。

「2001年2月至3月期間，市場終明白企業盈利正在下跌，同時貨幣政策並不足以寬鬆到可以彌補基本面惡化的程度。」

企業盈利有進一步下行空間

大摩指，標普500指數成分股中，約80%企業的成本增長速度較銷售增長速度更快，意味利率潤將會惡化，令美股自疫情以來首次出現季度盈利下跌，而該行的模型顯示，企業盈利有進一步下行空間，同時聯儲局或不會像昔日的企業盈利下跌周期般，實施減息。

大摩表示，現時美國經濟增長放慢，同時聯儲局仍在加息，即使聯儲局很快會暫停加息，但當局每月仍在進行950億美元的量化緊縮，意味聯儲局距離減息的路仍很遙遠。

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編輯：陳韻妍