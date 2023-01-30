【英鎊定存】英鎊短存息最高15厘 花旗料英倫銀行本周四加息0.5厘

▲ 花旗料本周四英倫銀行加息半厘。

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全球的焦點放在超級星期四（2月2日），當天聯儲局、英國及歐洲央行皆公布議息結果，花旗料英倫銀行及儲局屆時齊加息0.5厘，但預期英國或於今年末季開始掉頭減息。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，英國今次或加息50點子，料3月或再加25點子後便會暫停加息，並可能於第四季開始減息。

廖嘉豪預計，英鎊未來3個月料見1.17，半年到1年重上1.25；兩年的長期目標預測為1.34。

光大證券國際「外匯通」環球市場及外滙策略師黃俊能認為，英國去年12月的通脹雖有所回落，消費者物價指數按年增10.5%，但連續4個月高企在雙位數，核心通脹也維持於6.3%的高位，為英倫銀行繼續加息提供理據。

黄俊能不約而同估計，英倫銀行將於本周繼續加息0.5厘以壓抑通脹，但3月及5月將放緩加息至0.25厘，令最終的利率峰值將升至4.5厘水平便收手。

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黃俊能又說，英國經濟已明顯轉差，或已陷入衰退；反觀，美國經濟可能軟着陸，加息周期又未完，皆令英鎊短線受壓，先回調至1.2水平。不過，中線而言，辛偉誠新政府上台後，開始着手解決英國長久以來的財赤問題，疊加蘇格蘭獨立公投已被英國最高法院否決，政治風險暫時平息，新政府可專心對抗經濟衰退，長線有利英鎊，料英鎊今年的低位為1.2，年尾目標價重上1.3。

英倫銀行早自前年底已開始利率正常化，計及去年12月加息0.5厘，令官方利率加至3.5厘。

此外，港銀在英國議息前已偷步調升英鎊定期存款息，例如花旗今天全面加3個月、半年及1年年息0.21厘；恒生 （00011） 及上商等在新年開局齊加英鎊定存息。

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綜觀1年期英鎊定存息，現時招商永隆有1.3厘，花旗是2.63厘，大眾銀行為2.7厘，星展為3.2厘，上商及工銀亞洲齊報3.4厘，但各行不敵渣打香港 （02888） 的4厘，膺長息榜之首。至於半年期年息的3大高息王，分別為渣打的3.5厘、上商的3.3厘及恒生的3.29厘；3個月年息是上商的3.1厘居首。

惟專家建議對英鎊有需要者，暫宜短不宜長，先開立7天短存，以便觀望議息結果，冀方便注碼靈活調動。何况7天短存高息選擇多，如集友提供年息10厘，中銀香港 （02388） 、信銀國際及南商年息皆為12厘，滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 年息同報13厘，富邦年息為13.88厘，建行亞洲以15厘年息膺冠絕全城的短息王。

英鎊滙價今天（1月30日）暫報1.24，美滙指數失守102；短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜預期，未來兩周英鎊兌美元的高低位介乎1.2174至1.2448，兌港元的上落區間在9.53至9.74水平。

順帶一提，市場指滙市達人較多看淡英鎊，且料高利率抗通脹將累英國樓價今年急挫一成。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪