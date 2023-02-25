  • 19°C
香港時間 : 2023225日 (週六) 00:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「香港港安」全港首間設立心臟專科中心私家醫院 特設24/7心胸痛急診中心 全天候全方位照顧心臟病病人

iMoney智富 00:00 2023/02/25

分享：

分享：

心臟病患者病情複雜，分秒必爭，病人一旦心臟病發，命懸一線。在千鈞一髮之時，需要跨專科合作整合照顧。作為香港首間設立心臟專科中心的私家醫院，香港港安醫院—司徒拔道（香港港安）特設24/7心胸痛急診中心，由跨專科（心臟科專科、危重病學專科醫生）團隊組成，可於10分鐘內為病人進行快速評估，為危重病人提供跨專科及「快捷、精準、安全」的治療，搶救生命。

香港港安醫院院長及行政總裁凌宏寶先生

香港港安醫院院長及行政總裁凌宏寶指出：「香港港安心臟科具有37年卓越的心臟科臨床經驗，是全港首間私家醫院設立心臟專科中心。當中的專科醫生經驗豐富，涵蓋心血管、心臟結構、心瓣、心律等多個範疇。手術方面，各種心導管手術以至開胸手術、搭橋手術、二尖瓣/主動脈瓣修補/置換術都能妥善處理，為病人提供一站式的心臟醫療服務。香港港安致力革新心臟治療的技術，將來亦會繼續為有需要人士提供優質的心臟科服務。」

「混合心導管檢查及介入治療手術室」(CCIC)設有biplane雙向造影系統，集診斷、介入治療及手術於一室，提供及時性治療並降低手術風險。

把握黃金治療時間

心臟病發的等候治療時間愈短，心肌復原能力就愈高，時間乃治療關鍵。因此，香港港安設立24/7心胸痛急診中心，旨在隨時待命、拯救垂危病人。香港港安根據DTWC（Diagnosis To Wire Crossing time）精確治療指引，首位接觸病人的醫護人員可於10分鐘內確認患者心肌梗塞情況，協助醫生快捷、準確地判斷合適的治療方案，大大減少心肌損害或後遺症的風險，把握黃金治療時間。

自1991年起成立港安心臟基金，為心臟病病人提供免費或收費低廉的治療，至今已有1599宗個案受惠。

心臟科急診套餐安心治療

為配合不同人士需要，香港港安亦設有多元化套餐，例如心胸痛急診門診/住院套餐、冠狀動脈造影檢查、冠狀動脈介入治療（通波仔）套餐，讓病人清楚了解服務內容及收費，有充分的預算，安心接受治療。

「香港港安」香港心臟中心

免費護士WhatsApp諮詢+852 5599 6797 查詢熱線+852 2835 0578

（特約）

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

海底撈發盈喜 料去年虧轉盈賺最少13億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
【網路串流媒體】Netflix減價吸客 最多平5成 但不包括香港台灣　點解？
【網路串流媒體】Netflix減價吸客 最多平5成 但不包括香港台灣　點解？
新世界研透過企業行動釋放業務價值　分析：K11受惠復常概念　分拆值得期待
新世界研透過企業行動釋放業務價值　分析：K11受惠復常概念　分拆值得期待
【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款