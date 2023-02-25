「香港港安」全港首間設立心臟專科中心私家醫院 特設24/7心胸痛急診中心 全天候全方位照顧心臟病病人

心臟病患者病情複雜，分秒必爭，病人一旦心臟病發，命懸一線。在千鈞一髮之時，需要跨專科合作整合照顧。作為香港首間設立心臟專科中心的私家醫院，香港港安醫院—司徒拔道（香港港安）特設24/7心胸痛急診中心，由跨專科（心臟科專科、危重病學專科醫生）團隊組成，可於10分鐘內為病人進行快速評估，為危重病人提供跨專科及「快捷、精準、安全」的治療，搶救生命。

▲ 香港港安醫院院長及行政總裁凌宏寶先生

香港港安醫院院長及行政總裁凌宏寶指出：「香港港安心臟科具有37年卓越的心臟科臨床經驗，是全港首間私家醫院設立心臟專科中心。當中的專科醫生經驗豐富，涵蓋心血管、心臟結構、心瓣、心律等多個範疇。手術方面，各種心導管手術以至開胸手術、搭橋手術、二尖瓣/主動脈瓣修補/置換術都能妥善處理，為病人提供一站式的心臟醫療服務。香港港安致力革新心臟治療的技術，將來亦會繼續為有需要人士提供優質的心臟科服務。」

▲ 「混合心導管檢查及介入治療手術室」(CCIC)設有biplane雙向造影系統，集診斷、介入治療及手術於一室，提供及時性治療並降低手術風險。

把握黃金治療時間

心臟病發的等候治療時間愈短，心肌復原能力就愈高，時間乃治療關鍵。因此，香港港安設立24/7心胸痛急診中心，旨在隨時待命、拯救垂危病人。香港港安根據DTWC（Diagnosis To Wire Crossing time）精確治療指引，首位接觸病人的醫護人員可於10分鐘內確認患者心肌梗塞情況，協助醫生快捷、準確地判斷合適的治療方案，大大減少心肌損害或後遺症的風險，把握黃金治療時間。

▲ 自1991年起成立港安心臟基金，為心臟病病人提供免費或收費低廉的治療，至今已有1599宗個案受惠。

心臟科急診套餐安心治療

為配合不同人士需要，香港港安亦設有多元化套餐，例如心胸痛急診門診/住院套餐、冠狀動脈造影檢查、冠狀動脈介入治療（通波仔）套餐，讓病人清楚了解服務內容及收費，有充分的預算，安心接受治療。

「香港港安」香港心臟中心

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（特約）