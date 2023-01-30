【小米1810】小米再調整架構　設經營管理及人力資源委員會

小米 （01810） 創辦人雷軍周一（30日）向員工發內部信，宣布集團增設「經營管理委員會」、「人力資源委員會」。據雷軍於內部信表示，小米經營管理委員會由12名核心高層組成，統籌管理業務戰略、規劃、預算、執行及日常業務管理等。人力資源委員會將統籌管理人力資源戰略、制定重大人力資源政策和審批重大組織結構調整及高級幹部任免。

兩個委員會都會由雷軍親自出任主任，集團總裁盧偉冰出任副主任，而集團總幹部部長劉德亦會是人力資源委員會副主任。

內部信全文如下：

各位小米同學：

今天（30日）上午，小米迎來公司治理史上影響深遠的變革--設立了兩個關鍵的集團治理專業委員會，這是開年來第一件大事。

首先，小米組建了集團經營管理委員會（簡稱：經管會），由業務相關的集團高管、各個事業部負責人及營銷體系戰區負責人組成，統籌管理業務戰略、規劃、預算、執行及日常業務管理等。目前成員一共12位，包括我和盧偉冰、手機部總裁曾學忠、大家電部總裁張峰，生態鏈部總經理陳波、互聯網部總經理馬驥、新業務部總裁朱丹、中國區總裁王曉雁、國際部副總裁向徵、國際部副總裁謝子陽、CFO林世偉、參謀長潘九堂等。我親自出任集團經營管理委員會主任，偉冰任副主任，潘九堂擔任秘書長，孫謙和馮宏華擔任副秘書長。

同時，集團人力資源委員會也同期建立，由我和盧偉冰、總幹部部長劉德、總辦主任劉偉、總幹部部副部長金玲、人力資源部總經理王棟、中國區政委朱磊等7人組成，統籌管理人力資源戰略、制定重大人力資源政策和審批重大組織結構調整及高級幹部任免。我親自出任集團人力資源委員會主任，盧偉冰和劉德出任副主任，劉偉任秘書長，金玲和王棟擔任副秘書長。

這兩個專項委員會的成立，讓集團治理進入了新的專業化時代，將有助於顯著提升決策的質量和效率，並同時兼顧業務快速反應和長期體系建設。此外，這兩個委員會中，公司創始團隊成員、外部引入高管、內部提拔年輕高級幹部結合的班底，保障了治理決策的寬度，體現了集團治理梯隊的厚度。

2023年對於小米而言，是開啟全新發展週期的一年，也是一系列的深刻變革進入深水區之時。集團正處於一個全新殿堂的門檻上，全新階段的起跑線上。這一年我們的關鍵詞是「穩健推進，蓄勢待發」，這一年裡，我們要不斷夯實基礎、構建強化體系能力，為未來5-10年的長期發展打下堅實基礎，並為未來2-3年的新一輪爆發做好充分的準備。而今天設立兩個委員會，推動集團治理專業化，就是其中的一項關鍵舉措。

征途漫漫，唯有奮鬥。春光無限，更在前方，小米同學們，加油！