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【旅遊復常】迎接全球旅遊復甦　波音聘1萬名員工　增噴射客機產量

商業 16:13 2023/01/30

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在美國科技圈掀起一輪裁員潮之際，美國飛機製造商波音公司（Boeing）上周五（27日）表示，為迎接後疫情時代的旅遊復甦浪潮，計劃今年招聘超過1萬名新員工，以提升生產速度，並增加噴射客機產量，惟同時減少部分後勤工作員工的數量。

【日企搶人才】日本三菱電機2倍人工搶AI專才　優化員工待遇提高競爭力

截至去年12月底，波音員工總數為15.6萬人，較前1年度同期增加1.4萬，接近新冠疫情爆發前的16.1萬水平，其中在美國本土僱用員工達13.6萬名。波音承認，部分支援工種員工人數將有所減少，以便集中資源支援部分生產工序與技術發展業務上。集團拒評將有多少個職位遭裁減，和美國職位淨增數量。

波音計劃今年生產400至450架737 MAX型號飛機，比去年總數374架多，並預期今年將交付70至80架787型號夢幻客機，因此預計今年將需招募1萬名員工。波音指出，大部分新增職位將分配到商務部門，另工程與生產分支也會增設部分職位。

另一邊廂，波音在歐洲的競爭對手空中巴士（Airbus）現時在全球擁逾13萬名員工。Airbus日前也宣布，計劃今年增聘超過1.3萬名員工，其中約7千名將會是新創的職位，約9千名新員工將於歐洲任職。

【豐田銷量】年銷逾千萬汽車　豐田連續三年全球稱冠

責任編輯：楊嘉軒

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